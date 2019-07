Hernández no definió quiénes integrarán el equipo, en Lima

El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol Sergio Santos Hernández admitió que la lista definitiva de los jugadores que participarán en los Panamericanos de Lima "se puso picante".

“El Oveja” Hernández dijo que la decisión "estaba más fácil pero después de esta semana de entrenamientos se puso picante. No quisiera tener que estar en los zapatos del entrenador", ironizó el coach sobre ese punto y refirió que la preparación de una semana en Bahía Blanca "permitió optimizar el tiempo y fue clave para llegar de la mejor manera a estos amistosos y no llegar improvisados".

Precisamente sobre los partidos de hoy, ante Uruguay, y mañana sábado, frente a Puerto Rico, por el denominado Tres Naciones que se jugará en Parque Roca de Buenos Aires, Hernández expresó que "Uruguay es el mejor equipo para enfrentar, porque no sabe jugar amistosos y pone a prueba el equipo", mientras que Puerto Rico "es diferente al estilo de Argentina, se parece al juego que hacen República Dominicana, Venezuela o Islas Vírgenes, y viene bien tener un rival de esas características".

"Estamos muy bien, pero la realidad la van a decir los partidos y además está bueno jugar los Panamericanos porque esta camada necesita ganarlo", apuntó finalmente el entrenador.

El mundial China 2019

En cuanto al Mundial de China 2019, el DT fue cauto, al expresar: "Sería ridículo decir que la selección va de candidata, quizás sirva para sincerarse y relajarse porque no hay obligación, pero la asumimos. Esta es una buena camada de jugadores y punto, más allá de cómo salga en el Mundial, y ese certamen será el último golpe de horno para este grupo, ya luego no se podrá hablar de falta de experiencia", completó Hernández.

Por su parte, el ala pivot Luis Scola aclaró que el plantel "no hizo una preparación para un solo torneo", y refirió que "una vez en los Panamericanos se jugará como si fuera lo más importante, que de hecho lo es".

Precisamente sobre el certamen de Lima, el objetivo de Scola y el equipo "es ganar una medalla, es mucho obtenerla porque para el país es importante, y la vamos a festejar si es que la conseguimos".

Y en cuanto a su futuro señaló: "El compromiso es hasta el Mundial, después se verá, y lo vivo de manera especial".

El base Luca Vildoza, en tanto, manifestó que "la selección es algo aparte, da mucho orgullo representarla, porque todos están queriendo que gane".

Sobre el hecho de compartir el grupo con los bases Facundo Campazzo y Nicolás Laprovíttola, el joven marplatense refirió que "competir con ellos hace crecer", y agregó: "Voy a aportar lo que pueda, sabiendo que puedo tener buenos porcentajes de tres puntos".

Según Vildoza "está en la cabeza competir por una medalla en los Panamericanos, esperando que sea de oro, pero hay un camino largo para eso y será muy difícil", y consideró que "el torneo Tres Naciones servirá un poco más para la preparación, pero hay mucho por delante aún".