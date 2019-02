Los Indios visitará este viernes a Platense de La Plata

En el cuello de botella que estaba confinado a ir el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, Los Indios era clavado que jugaba contra Platense de La Plata. Y así fue.

Este viernes juegan en la ciudad de las diagonales el partido de ida.

En Junín están fijadas las fechas de las revanchas para el 1 y 2 de marzo en el estadio Tomás Corrado del club Los Indios. Detalle:

Posiciones:

Zona A:

1) Somisa Básquet (San Nicolás) 16.5 (3-1)(308-261)(+47).

2) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 11.5 (1-2)(182-202)(-20).

3) Teléfonos (Mar del Plata) 10.5 (1-2)(196-223)(-27).

Zona B:

1) Independiente (Tandil) 16.5 (3-1)(325-294)(+31).

2) Los Indios (Junín) 13 (1-3)(325-333)(-8).

3) Platense (La Plata) 13 (2-2)(301-324)(-23).

Zona C:

1) Ciudad de Campana 16 (3-1)(270-227)(+43).

2) Sportivo Pilar 14 (2-2)(250-262)(-12).

3) Sarmiento (Coronel Suárez) 13.5 (1-3)(262-293)(-31).

Zona D:

1) Regatas (San Nicolás) 15.5 (3-1)(338-272)(+56).

2) Atenas (La Plata) 14.5 (2-2)(292-285)(+7).

3) Ciudad de Saladillo 12 (1-3)(269-342)(-73).



Tabla General

1) Somisa Basquet (San Nicolás) 16.5 (3-1)(308-261)(+47).

2) Independiente (Tandil) 16.5 (3-1)(325-294)(+31).

3) Ciudad de Campana 16 (3-1)(270-227)(+43).

4) Regatas (San Nicolás) 15.5 (3-1)(338-272)(+56).

5) Atenas (La Plata) 14.5 (2-2)(292-285)(+7).

6) Sportivo Pilar 14 (2-2)(250-262)(-12).

7) Los Indios (Junín) 13 (1-3)(325-333)(-8).

8) Blanco y Negro (Coronel Suárez) 11.5 (1-2)(182-202)(-20).

9) Sarmiento (Coronel Suárez) 13.5 (1-3)(262-293)(-31).

10) Platense (La Plata) 13 (2-2)(301-324)(-23).

11) Ciudad de Saladillo 12 (1-3)(269-342)(-73).

12) Teléfonos (Mar del Plata) 10.5 (1-2)(196-223)(-27).

Así quedó la tabla general de la Segunda Fase

De esta manera, los primeros cuatro equipos de la tabla descansarán y esperarán a sus rivales que saldrán de la reclasificación, para disputar los cuartos de final.

Reclasificación

Se jugará al mejor de tres partidos con ventaja a de localía para el mejor clasificado, formato de 1-2. Comienza el 22 de Febrero.

Partidos

Ciudad (S) vs Atenas (LP)

Blanco y Negro (CS) vs Sp. Pilar

At. Platense (LP) vs Los Indios (J)

Sarmiento (CS) vs Teléfonos (MdP)