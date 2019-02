Miguel Had: “Ciclista Juninense tiene un proyecto de tres años y vamos muy bien”

El presidente de Ciclista, Miguel Had dialogó con la prensa luego de la gran victoria de anteayer ante La Unión de Colón y afirmó que “nos propusimos ser competitivos y jugar bien, que no es lo mismo que ganar”. Además comentó que el verdadero campeonato de Ciclista es la reorganización del club”.

“Nosotros tenemos claro que estamos jugando un campeonato aparte esta temporada y que tiene que ver con reestructuración en un montón de aspectos, reorganización y búsquedas de identidad para el club, en ese aspecto estamos muy contentos porque vemos y sentimos los cambios”.

“Respecto a la competencia propiamente dicha también estamos contentos, el cuerpo técnico y los jugadores hacen un gran esfuerzo en la semana, desde el primer día, para representar de la mejor manera posible al club, se ha conformado un excelente equipo de trabajo, y han superado las expectativas que nosotros teníamos previstas antes de empezar, quizás a alguno le parezcan objetivos demasiado humildes, pero para los que entendemos la realidad actual sabemos que lo están haciendo muy bien, ganar, todos queremos ganar pero por diferentes circunstancias esta vez nos propusimos ser competitivos, jugar bien ( que no es igual a ganar) y ganar todo lo que podamos y nos hemos llevado una grata sorpresa”

“Todavía no pudimos dar con el Segundo extranjero en donde íbamos a apoyar este equipo, estamos buscando permanentemente y casi estará resuelto el tema en los próximos días. Para intentar dar un salto de calidad, necesitamos encontrar un jugador que aporte en la cancha pero también en el día a día, por la situación actual del club debemos prescindir de algunas cualidades físicas,¡pero de lo que no vamos a prescindir es de la contracción al trabajo! Entrenar y trabajar seriamente Cada día como si fuera el último y eso el equipo lo tiene muy claro y todos tenemos que estar en esa sintonía. Porque si hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo este año es que vamos a dar pelea hasta el final buscando mejorar el club y el equipo hasta el último día. Este es un proyecto a 3 años, solo vamos por medio año, y con un balance muy positivo, así que la ilusión para nosotros está intacta, agradecemos el esfuerzo de los jugadores, cuerpo técnico y la gente que nos apoya cada partido”.

“Agradezco el apoyo de nuestros sponsor que hacen un esfuerzo muy grande, e invito a todos los que se quieran sumar a trabajar, las puertas están abiertas para todos”.