Ciclista Juninense perdió con Atenas de Patagones

Ciclista Juninense no puede levantar cabeza. Anoche perdió como local ante Atenas de Carmen de Patagones por 74-87 y sigue último en la tabla posicional.

El primer cuarto fue parejo. Un goleo no muy alto, mucho estudio de las defensas y básquet poco vistoso. Lo ganó la visita 18-16 con los triples de Ariel Pau by Emiliano Agostino, más las volcadas de Lotanna Nwogbo. En Ciclista Enzo Amado y Nahuel Amichetti, los mejores.

Ciclista comenzó a flaquear en el segundo cuarto. Ajustó afuera y le convirtieron demasiado adentro. Agostino, Percaz, Gamazo y Nwogbo hicieron 20 de los 25 que concretó Atenas.



El Verdirrojo se mantuvo en juego con las concreciones de Giarrafa, Tamburini y Cerminatto, pero terminó abajo 33-43 al cierre del primer tiempo.

Pero tras el reinicio del descanso largo pareció que Ciclista se quedó en el vestuario. No alcanzaron los arrestos de Jackson y Tamburini (12 puntos entre ambos) porque defensivamente no paró a nadie. Atenas le entró por todos lados, encestando 24 (Pau, impecable, 2 triples, 1 doble, 2 simples) para dejar el juego 67-45 a diez minutos del final.

Nada que hacer para el Verdirrojo en el último cuarto. Atenas mantuvo la diferencia haciendo rotar la pelota y gastando el tiempo para llevarse una inobjetable victoria de la ciudad de Junín.

Ciclista Juninense tiene otro juego como local, este domingo, ante La Unión de Colón.





Anoche

Platense 88 vs Gimnasia (La Plata) 72

Lactear Tf 72 vs Independiente (Sde) 83

San Isidro 75 vs Salta Basket 62

Ciclista 74 vs Atenas 87

Hoy

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Sp América

22 Centro Español vs Parque

Mañana

21.30 Lactear Tf vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Independiente (Sde)

21.30 Estudiantes (Ola) vs La Unión

21.30 Racing (Ch) vs Atenas

22 Hindú Club vs Sp América

Viernes 15

21.30 Echague vs Deportivo Norte

21.30 Oberá Tc vs Sp América

21.30 Petrolero vs Parque Sur

21.30 Rocamora vs Platense

22 Centro Español vs Deportivo Viedma