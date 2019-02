Argentino cortó a Daniel Maffei

Argentino informó ayer que prescindió de los servicios del entrenador Daniel Maffei, determinación que llegó a tomar por los bajos rendimientos del equipo, hasta el momento, en La Liga Nacional de Básquetbol.

En lo que va de la temporada, bajo la conducción del “Loro”, Argentino disputó 15 partidos en los que promedió 79.5 puntos. Además, de esos 15 encuentros ganó solamente tres: contra La Unión y Peñarol, como local, y contra Atenas, en Córdoba. En su última gira, que finalizó anteayer en Sunchales, acumuló tres derrotas, contra Olímpico, Quimsa y Libertad.

No se anunció reemplazante y hasta el momento el asistente, Matías Huarte, está a cargo de los entrenamientos y dirigiría al equipo contra Ciclista Olímpico de La Banda pasado mañana.

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Boca

21.30 Libertad vs Obras

22 La Unión Fsa vs Quilmes

Mañana

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Quimsa

Viernes 15

21 Argentino vs Olímpico

21 Instituto vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs Peñarol

21.30 Regatas vs Quilmes

Sábado 16

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa



Domingo 17

20 Argentino vs Boca

21 Comunicaciones vs Peñarol

21 Ferro vs Olímpico

21 San Martín vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

Argentino en febrero

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

En marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo