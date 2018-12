Argentino cierra el año ante Libertad

Esta noche, desde las 21, Argentino cierra el año 2018 de Liga Nacional ante Libertad de Sunchales, en lo que será el cuarto encuentro del equipo de nuestro medio en el certamen.

El Turco perdió sus 3 partidos hasta el momento (contra Estudiantes de Concordia, Comunicaciones y Regatas) y buscará con suma urgencia sumar de a dos en la tabla y más de local. El objetivo marcado este año pasa por salvar la categoría y hoy es un juego clave para no perder más puntos. Dirigen Juan José María Fernández y Danilo Molina (Santa Fe) y Roberto Smith (Capital).

Libertad, un equipo recién ascendido

El elenco de Sunchales ascendió el año pasado tras ganar el Torneo Nacional de Ascenso y además se quedó con el Super 4 de esa categoría, lo que le facilitó jugar la Liga Sudamericana. Viene de ganar su último encuentro. Tiene jugadores jóvenes muy buenos como Martín Cuello y Nicolás Copello. Su extranjero aún no rindió como se esperaba (Kyron Kelley) y cuenta con la experiencia de Ariel Zago.

Muchos ex Argentino

Al igual que Comunicaciones, Libertad de Sunchales cuenta con muchos jugadores que pasaron por Argentino. El base Diego Figueredo, el alero Marcos Saglietti, quien tuvo dos ciclos en la institución azul y el gran capitán Juan Cangelosi, quien seguramente es el que recibirá el mayor afecto del público.

Hoy

20 Argentino vs Libertad

20 Quimsa vs San Martín

21 Boca vs Quilmes

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Mañana

20 Obras vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (C)

Enero 2019

09/01 Argentino vs La Unión

14/01 Obras vs Argentino

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol

Febrero

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

Marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo

Abril

05/04 Weber vs Argentino

07/04 Quilmes vs Argentino

09/04 Peñarol vs Argentino

15/04 Argentino vs Obras

22/04 Argentino vs Atenas

29/04 Ferro vs Argentino

Mayo

02/05 Argentino vs Estudiantes

05/05 Argentino vs Quimsa

12/05 Argentino vs Weber