Platense se tomó revancha de Ciclista Juninense

Platense le ganó en el final a Ciclista Juninense por 85 a 79 y se tomó revancha de lo sucedido en nuestra ciudad.

Picó en punta Ciclista, sorprendiendo con los triples de Enzo Amado y Tobías Franchela, condición ganadora que conservó durante todo el primer cuarto.

Pero cuando el local ajustó las marcas en el perímetro, lentamente comenzó a recuperarse en los segundos diez minutos. Igualó el juego en 19 de la mano de Sebastián Uranga y Felipe Pais para pasar a dominar con un gran medio juego de Alejandro Pappalardi. Y se quedó con el primer tiempo por 42-38 (Ríos-Cerminatto-Amichetti, en el goleo juninense).

Muy parejo tercer cuarto, se fueron prestando el marcador. Ciclista tuvo sustento desde el banco (Tamburini-Franchela) que se acoplaron a la levantada de Corbin Jackson. Y lo termina ganando el Verdirrojo con un triplazo de Tamburini sobre el final 61-64.

El último cuarto tuvo su paridad hasta jugado cinco minutos. Luego Ciclista se quedó sin gol y fue letal para el cierre. Platense lo liquidó en tres ofensivas consecutivas y manejó los tiempos para terminar ganando sin sobresaltos.

¿Cómo cierra el año Ciclista?

El verdirrojo recibe el miércoles 19 de diciembre a Del Progreso, el equipo neuquino dirigido por Daniel Jaule; y el viernes 21, disputará ante Racing de Chivilcoy el último juego del 2018.

Anoche

Estudiantes (Ola) 74 vs Racing (Ch) 64

La Unión 75 vs Parque Sur 66

Rocamora 75 vs Gimnasia (La Plata) 71

Ameghino 81 vs Barrio Parque 88

Deportivo Norte 80 vs San Isidro 84

Echague 76 vs Unión (Sf) 83

Hoy

21 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma

Mañana

21 Echagüe vs Central (Ceres)