Dura derrota de Argentino ante Libertad de Sunchales

Argentino perdió otro partido de los ganables y la cosa está pasando a ser castaño oscuro. Todavía no ganó en el campeonato y lo que parecía una victoria para el arbolito se escurrió como el agua entre los dedos. La situación es delicada, más allá de que falta muchísimo porque el campeonato recién empieza.

El partido

Muchas veces resulta difícil explicar lo inexplicable. Argentino tuvo el partido dominado en el tercer cuarto. El banco encontró el equipo con solamente dos extranjeros en la cancha. Por primera vez en la temporada el Turco "voló", literalmente, en el piso de madera flotante. Sacó más de diez puntos de diferencia e iba en bote.

Pero de pronto "cambio". ¿Qué?. Cambió, sí, cambió. Un extranjero por un nacional. ¿Y ahora quién defiende?. Nadie, por supuesto. Los extranjeros no defienden, generalmente, en ningún equipo.

Entonces, Libertad de estar en la lona, pasó a quedar cuatro abajo. Y con mucha fortuna un "zapallazo" de Slider salvó a Argentino de la desidia 63-56.

Pero ya Libertad estaba en partido nuevamente. Argentino se había encargado de ello. Y, sin sobrarle demasiado, en el último cuarto se las arregló para extender el juego a una paridad continua.

En el cierre cuando Argentino lo ganaba por uno con dos libres de Gastón García, hubo una falta al unísono de la chicharra. El foul existió dentro del tiempo reglamentario. ¿Que nadie lo cobra? Sí, nadie lo cobra, está contraindicado. Pero Fernández tiene chapa y lo cobró. Marcos Saglietti facturó los dos tiros libres sin nada por jugar y Libertad se llevó oro en polvo a Sunchales y, por supuesto, una Navidad tranquila. El problema, serio, está en Las Morochas.

Anoche

Quimsa vs San Martín

Boca vs Quilmes

Regatas vs Atenas (Cba)

Hoy

20 Obras vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (C)

Enero 2019

09/01 Argentino vs La Unión

14/01 Obras vs Argentino

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol

Febrero

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

15/02 Argentino vs Olímpico

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

Marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo.