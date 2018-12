La Meca B.C. viene arrasando en el torneo

El pasado domingo se disputo la ùltima fecha de la fase regular del Torneo de “MAXI-BASQUET” que se viene realizando en el Club 9 de Julio.

Tras 12 fechas quedo finalizada la fase preliminar, resultando como único líder del torneo el equipo “LA MECA B. C.”.

La modalidad del certamen permite que los 3 primeros de la tabla pasen de forma directa a playoff y el resto de los equipos se eliminen de acuerdo a las posiciones finalizadas en esta fase regular.

Resultados

Fecha 12

Sarmiento 70 Vs Junín Básquet 43

Villa Belgrano 49 Vs Porteño 59

La Meca 41 Vs Sta Alicia 46

Maxijunín 69 Vs Las Morochas 41

La Jaula 65 Va Carolina Del Norte 57

Canarios 95 Vs La Seis 50

Maxijunín 51 Vs La Seis 55

La Meca 72 Vs Carolina del Norte 66