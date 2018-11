Ciclista perdió anoche con Tomás de Rocamora

Ciclista Juninense no pudo anoche en su visita a Concepción del Uruguay. Cayó en el juego desquite ante Tomás de Rocamora por 82 a 67 en un partido sumamente parejo que se definió en el último cuarto.

Este viernes el Verdirrojo recibe la visita de Estudiantes de Olavarría, en un partido que promete muy buen básquet para ver.

Hoy

21 Echagüe vs Deportivo Norte

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Platense

22 Hindú Club vs Salta Basket

Viernes 9

21 Platense vs La Unión

21.30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

21.30 Barrio Parque vs Sp América

21.30 San Isidro vs Echagüe

22 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

22 Hindú Club vs Villa San Martín