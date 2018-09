Deportivo Baigorrita recibirá hoy la visita del Club Porteño de Chacabuco

Esta noche continúa el campeonato de la Asociación Juninense de Básquetbol con un partido de primera división.

Dos equipos que buscan sumar puntos en la tabla posicional chocan en Baigorrita. Deportivo recibe la visita de Porteño de Chacabuco, a partir de las 20, bajo el arbitraje de Raúl Sánchez y Gonzalo Geada.

El detalle semanal de enfrentamientos, es el siguiente:

Hoy en Baigorrita:

A las 20, mayores de Deportivo vs. Porteño de Chacabuco.

Martes 2

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios vs San Martín

21.30 Mayores Los Indios vs San Martín

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs El Linqueño

Miércoles 3

Club Junín

21 Mayores Junín vs Ciclista

Club Los Indios

19.30 U19 Los Indios vs San Martín

Jueves 4

Club 9 de Julio

20 U15 9 de Julio vs Porteño

Club Cavul

21.30 Mayores Cavul vs Baigorrita

Club Junín

18.30 U15 Junín vs Ciclista

20.30 U19 Junín vs Ciclista

Viernes 5

Club Porteño

19.30 U17 Porteño vs 9 de Julio

21.30 Mayores Porteño vs 9 de Julio

Club El Linqueño

21 Mayores El Linqueño vs Sarmiento

Sábado 6

Club Los Indios

18 U15 Los Indios vs Ciclista.