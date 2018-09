Spalla, cortado en Corrientes

Alejandro Spalla no jugará en San Martín porque se resintió de su lesión y el club correntino decidió desafectarlo para la próxima temporada. “Lamentablemente para él, que volvía al club y es un jugador joven, se ha vuelto a resentir de su lesión. Ante ese problema determinamos que se mejore y darlo de baja del equipo porque no sabemos el tiempo de recuperación”, dijo Sottile, presidente de San Martín en Después del Juego.

Con la suba del dólar el dirigente aclaró que deberán volver a sentarse a hablar con los jugadores extranjeros para llegar a un acuerdo en sus contratos. “Vamos a tener que renegociar con los agentes la tarifa de los jugadores. Debemos saber dónde podemos anclar el valor del dólar para poder traer a los jugadores”. Por ahora San Martín no ocupará esa ficha libre que dejó Spalla.