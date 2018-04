Hazaña de Argentino en Mercedes, Corrientes

Sacrificio y entrega. Así se puede definir la victoria de Argentino en Mercedes, Corrientes, ante Comunicaciones, por 91 a 89 en tiempo suplementario.

De esta manera el Turco queda más cerca de los play off y con chances de pelear por una localía en los tres juegos restantes de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Buen goleo del Azul en el primer cuarto que le permitió ser el protagonista del juego. Anthony Kent (3 dobles, 2 simples) fue el ganador de los cristales, al tiempo que la eficacia en los triples (2 de Guido Mariani, Luis Cequeira y Marvin Phillips) lo sostuvieron arriba en el marcador: 19-22.

Muy poca variante en los segundos diez minutos. Argentino continuó mandando con mucho más de Anthony Kent y la aparición de Juan Cangelosi (1 triple, 1 doble), sumándose también Junior Cequeira (2 dobles).

El Turco se iba al descanso seis arriba, tranquilo, amplio dominador de las acciones, pero cometió errores y horrores en el cierre. Terminó ganando 40-41.

El tercer cuarto fue parecido al primero. Anthony Kent ganando los rebotes y anotando, Junior Cequeira corriendo y convirtiendo y Juan Cangelosi sacudiendo la bola de 3 a pie firme.

Por eso volvió a ganar 53-63.

Más dominio de Argentino en el último cuarto con un estupendo trabajo de Gastón García (1 triple, 1 doble, 4 simples), aunque en el cierre flaqueó demasiado y Comunicaciones lo empato en 80.

El suplementario arrancó al revés. Dominio del local y overol para el Turco que lo dio vuelta con un encendido Anthony Kent que recibió juego y mandó la pelota a la canasta (3 dobles,1 simple). Fue justicia para Argentino que dominó todo el partido y se impuso 91-89.

Anoche

Comunicaciones 89 vs Argentino 91

Obras 85 vs Ferro 80

Estudiantes (Cdia) 86 vs Salta Basket 61

Hoy

Gimnasia (Cr) vs Regatas

Hispano vs Quimsa

Instituto vs San Martín