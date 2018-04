Argentino visita esta noche a Comunicaciones

Con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo, conservar la categoría, Argentino se presenta esta noche en Mercedes (Corrientes) donde enfrentará a Comunicaciones.

Es un partido donde el Turco buscará mejorar las posiciones de cara a los play off y no ser “chupado” por los de abajo que también ostentan esta condición.

Dirigen desde las 21 el ingeniero platense Alejandro Chiti, el capitalino Rodrigo Castillo y el santiagueño Nicolás D´Anna.



Hoy

21 Comunicaciones vs Argentino

21 Obras vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Salta Basket

Mañana

20.30 Gimnasia (Cr) vs Regatas

21 Hispano vs Quimsa

21.30 Instituto vs San Martín

Lunes 23

21 Ferro vs Boca

21 Quilmes vs La Unión Fsa

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Argentino

22 Olímpico vs San Lorenzo

Martes 24

20 Obras vs Regatas

21 Hispano vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones



Miércoles 25

21 Ferro vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21.30 Quimsa vs San Lorenzo

Jueves 26

20.30 Boca vs Comunicaciones

21.30 Salta Basket vs Atenas (Cba)



Viernes 27

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

Programa del Turco

23/04 (V) Estudiantes

29/04 (L) La Unión Fsa.

Mayo

02/05 (L) Ciclista Olímpico.