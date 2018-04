Argentino visita esta noche a Estudiantes de Concordia

Buscando algún puntito más para acceder a play off, Argentino se presenta esta noche en la entrerriana localidad de Concordia, ciudad fundada sobre la margen derecha del río Uruguay.

Visita a Estudiantes, un equipo que todavía pelea por la permanencia en la categoría y que viene de golear hace 48 horas a Salta Basket.

Con promesa de buen básquet para ver, dirigirán desde las 21.30 el capitalino Diego Rougier, el cordobés Sergio Tarifeño y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Hoy

21 Ferro vs Boca

21 Quilmes vs La Unión Fsa

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Argentino

22 Olímpico vs San Lorenzo

Martes 24

20 Obras vs Regatas

21 Hispano vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Miércoles 25

21 Ferro vs Estudiantes (Cdia)

21 Peñarol vs La Unión Fsa

21.30 Quimsa vs San Lorenzo

Jueves 26

20.30 Boca vs Comunicaciones

21.30 Salta Basket vs Atenas (Cba)

Viernes 27

21 Weber Bahía vs La Unión Fsa

Programa del Turco

29/04 (L) La Unión Fsa.

02/05 (L) Ciclista Olímpico.