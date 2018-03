Ciclista Juninense recibe a Deportivo Viedma

Ciclista Juninense buscará esta noche extender la racha victoriosa, cuando reciba desde las 21.30 a Deportivo Viedma.

El tercer equipo de la tabla posicional llega al Coliseo del Boulevard buscando los dos puntos que le permitan no perderle pisada a los punteros.

Para Ciclista es un juego clave que debe resolver favorablemente para seguir saliendo del fondo de la tabla posicional.

Dirigen los chubutenses Julio Dinamarca y José Luis Lugli.

Hoy

21 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Libertad vs Echagüe

21.30 Ciclista vs Deportivo Viedma

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Centro Español

Jueves 29

21.30 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21.30 La Unión vs Rocamora

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Oberá Tc

Viernes 30

21 Villa Mitre vs Centro Español

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

21.30 Bhy Tiro Federal vs Mitre (Tuc)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Petrolero

Sábado 31

21.30 Independiente (Sde) vs Oberá Tc

22 Echagüe vs Deportivo Norte

Domingo 1

18 Villa Mitre vs Estudiantes (Ola)

20 Ameghino vs Hindú Club

21 Barrio Parque vs Villa San Martín

21 San Isidro vs Mitre (Tuc)

21 Ciclista vs Petrolero

21 Parque Sur vs Rocamora

21 Temperley vs Centro Español

21.30 Deportivo Viedma vs Rivadavia (Mza)