Instituto fue demasiado para Argentino

Perder yendo al frente y ante un equipo superior, da gusto. Argentino hizo un esfuerzo mayúsculo ante Instituto Central Córdoba y no lo pudo superar.

Terminó perdiendo 85 a 68, en un juego donde siempre corrió de atrás.

Solo el primer tiempo conservó una marcada paridad. Ya en el cuarto de arranque apostaron a correr y tirar. Dentro de este planteo, la visita embocó una más y se fue ganador 18-20. Gran tarea de Marcos Saglietti (4 dobles) en Argentino, más los tiros externos de Juan Cangelosi y Junior Cequeira le alcanzó para mantenerse en juego.

Tres triples de Instituto frenaron siempre los intentos locales y cuando se le calentó la mano a Luciano González, inició el despegue en el marcador.

El escolta del elenco cordobés metió 12 puntos al cierre del primer tiempo. Argentino no lo pudo parar. Además el Turco sufrió tres triples más (2 de Santiago Scala) y los goles de Horner (6 llegando desde el banco).

Instituto se fue al descanso largo ganando 34-43.

En el reinicio Argentino hizo el último esfuerzo. Más goles metió (23), más goles recibió (26). Así imposible ganar.

Luciano Massarelli (2 triples, 2 dobles) y Junior Cequeira (2 dobles, 1 simple) empujaron al equipo local, pero no alcanzó.

Whelan, Piñero y González sacudieron la red a puro triple y Samuel Clancy mostró su mejor versión en la cancha, inclusive volcando una pelota.

Ya en el último cuarto, un extenuado Junior Cequeira trató de llevar adelante como pudo al equipo, pero no había nada que hacer.

Más allá de esto, Argentino nunca bajó los brazos y peleó el juego hasta los instantes finales.

La seguridad de Luciano González (2 triples, 1 doble) y más volcadas con Dennis Horner dieron por tierra con las aspiraciones del Turco.

El sábado llega Ferro Carril Oeste, otra historia distinta para Argentino.

