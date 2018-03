Ciclista derrotó a Deportivo Viedma

Ciclista Juninense da pelea por la permanencia. Volvió a jugar bien y derrotó anoche a Deportivo Viedma de Río Negro por 81 a 73.

Ciclista Juninense hizo todo bien. Defendió de manera impecable y atacó la canasta oponente con orden, seleccionando los lanzamientos con el jugador mejor posicionado. Obtuvo dos puntos de oro ante Deportivo Viedma. El domingo llega Petrolero Argentino de Plaza Huincul.

La paridad del cotejo solo fue en el primer cuarto que igualaron en 16. Cuando Ciclista ajustó la defensa, comenzó a despegar en el marcador. Y fue en el tercer cuarto donde volvió a dejar en 17 a su adversario de turno y encontró gol con Federico Oggero, Juan Ignacio Laterza, Diego Álvarez y comenzaron las volcadas del cubano Karel Guzmán Abreu.

Tras ganar 36-33 el primer tiempo, Ciclista estiró las diferencias en el tercer cuarto, aplicando más de la misma medicina.

Arriba, notable trabajo de Federico Oggero, más la compañía de Karel Guzmán y Xavier Carreras fue harto suficiente para ganar 63-52.

Ciclista hizo un cierre del partido a toda orquesta. Controló el juego manejando la diferencia y tuvo sustento ofensivo con un gran pasaje de Karel Guzmán Abreu. No dejó dudas que fue el mejor de los dos a lo largo de todo el cotejo.

Anoche

Barrio Parque 89 vs San Isidro 73

Libertad 83 vs Echagüe 61

Gimnasia (La Plata) 93 vs Centro Español 89

Hoy

21.30 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21.30 La Unión vs Rocamora.