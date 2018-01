Rockets y Timbervolves detuvieron a los gigantes

En una jornada plagada de partidazos, Houston derrotó a Warriors en el duelo de la jornada. Fue 116 - 108 como local, además del éxito de los lobos sobre Toronto 115 - 109 en casa. Thunder destrozó a Cavs por un aplastante 148 - 124, mientras que Heat sigue en ascenso al igual que Sixers.

En un partido para el infarto, Houston (32-12) sacó su estirpe y se llevó un triunfo ante los campeones de la pasada temporada. Los de Mike D’Anthony impusieron su ritmo desde el minuto uno y, a pesar de estar perdiendo por momentos, siempre estuvieron al frente. A partir del pick and roll de Chris Paul o James Harden, sumado a la rapidez de Clint Capela para liquidar en la zona y los puntos de jugadores de rol como Tucker o Mbah a Moute, los tejanos tuvieron las variantes necesarias para derrotar a Golden State (37-10).

Minnesota (30-18) continúa con un gran momento y anoche venció de local a Toronto (31-14), uno de los equipos fuertes de la conferencia oeste. En el Target Center, los Timberwolves dieron una muestra más de su actitud luego de ganar en los minutos finales el juego con un triple de Wiggins y una volcada de Towns. El máximo anotador de la noche fue el mismo Andrew Wiggins con 29 tantos, mientras que para los canadienses Kyle Lowry estuvo descomunal con 40 puntos.

Oklahoma Thunder goleó de manera notable a Cleveland en su propia casa. Fue una contundente victoria 148 - 124 para seguir en ascenso en la Conferencia Oeste. El vencedor contó con una formidable tarea de su cuarteto titular. George anotó 36 pts, seguido de Anthony con 29 pts, sumado al formidable trabajo de Adams con 25 pts y 10 rebotes. Westbrook fue el dueño del partido con 23 pts, 20 asistencias y 9 rebotes.

Thunder contó con un impresionante primer cuarto. Comenzó 8-0 y 15-6 respectivamente. Dominó con Adams (8), sumado al juego de Westbrook (4 asist). El base aportó adelante (8), y encima Anthony (4) se sumó a la fiesta. Cavs con enormes problemas defensivos, y sin hacer pie en el partido. Thunder extendió las cifras a 24 - 12 y 33 - 14 tras un triple de George. El dominio se mantuvo, y encima Patterson aportó 2-2t3 seguidos para cerrar con contundencia 43 - 24 el primer cuarto. Si bien Cavs por momentos intentó achicar, las diferencias se mantuvieron. Thunder no dejó dudas, y quedó 76 - 60 la primera parte.

Oklahoma dio una cátedra ofensiva en todo momento. Cerró el juego con 58% de campo y 14-30 en triples. Además de la categórica diferencia en la pintura (52 a 28 los rebotes) sus estelares contaron con una tarde estupenda. Adams dominó por completo el poste con 12-13 de campo. Lo propio Anthony (11-19) y George (12-19) que siempre fueron bien alimentados por Westbrook. Thunder no dudó, anotó 38 pts en el tercer periodo, y amplió la brecha para desplomar a un rival carente totalmente de defensa y de juego interno.

Chicago Bulls (18 - 28) no tuvo problemas para deshacerse de Atlanta Hawks (13 - 32). Lo venció 113 - 97 de la mano de López con 20 unidades, seguido de Markkanen con 19 unidades. Los toros no contaron con el lesionado Dunn desde la base. Portis con 14 pts y Holiday con 13 unidades fueron claves en la ofensiva.

Chicago tuvo una primera parte demoledora. Encontró gol en López y Markkanen para hacer la diferencia sin problemas. El local no tuvo vuelo, dependió de Schroeder, y sus perimetrales estuvieron bien defendidos. Grant desde la base aportó en buen nivel, y Chicago cerró 29 - 21 el primer cuarto. El elenco de los toros continuó furioso en su andar. Encontró a Holiday como garantía, y la banca volvió a dar sus frutos. Valentine hizo de todo, más el gol de Mirotic y el aporte de Portis. De esa forma, Bulls quedó 55 - 38 dominando las acciones. Si bien Atlanta intentó levantar cabeza, Chicago siempre respondió, a pesar de ceder el periodo 25 - 22, pudo contener el momento de Schroeder y su bajón como equipo. Reapareció en el segmento final, donde bombardeó a su rival, y pudo concretar sin problemas la victoria.

Utah (19-27) cortó la racha de los Clippers (23-22) imponiéndose en su estadio con un juego de alto bagaje ofensivo. Los locales impusieron un ritmo rápido en ambos costados de la cancha y supieron cuidar su ventaja hasta el final para llevarse la victoria. El novato sensación Donovan Mitchell fue el goleador con 23 puntos, a la vez que Joe Ingles aportó 21. Lou Williams marcó 31 para los derrotados y Blake Griffin lo secundó con 25 unidades.