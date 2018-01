La juninense Macarena Rosset es el nuevo fichaje de Obras Basket

Macarena Rosset se convirtió en el primer fichaje oficial de Obras Basket para la segunda edición de la Liga Nacional Femenina. La oriunda de Junín, jugó hace escasos meses en el Cadi la Seu de Barcelona.

Rosset, nacida en Junín el 23 de diciembre de 1991, tuvo paso por Vélez Sarsfield en la primera edición de la LNB Femenina.

Por otro lado, la escolta de 1,76 fue una pieza importante en la AmeriCup que se disputó del 6 al 13 de agosto de 2017 en el Templo del Rock. En dicho torneo Argentina fue subcampeón y clasificó para el Mundial que se realizará este año en Tenerife, España.

“Desde que decidí quedarme en la Argentina siempre tuve como prioridad Capital Federal por una cuestión familiar y también para crecer en lo laboral. Por otro lado, Obras siempre me pareció una institución muy importante y creo que a cualquier jugadora le gustaría ser parte. Si bien me llamaron de otros clubes, en cuanto me llegó la propuesta de Obras no lo dude y dije que sí”, manifestó Rosset. “Espero aportar al equipo lo mejor de mí, poder integrarme de la mejor manera, competir y llegar a los más alto”, agregó.

La escolta promedió con Vélez Sarsfield 16.1 puntos, 3.3 asistencias y 6.7 rebotes en 32 minutos por aparición. La Liga Nacional Femenina dará comienzo el venidero 8 de marzo.

Siete equipos confirmados

La Asociación de Clubes planteó para este 2018 una liga desdoblada y con “tope presupuestario global” algo que en su fría letra traería problemas, ya que allí deberían volcarse gastos como el de traslado, y por ende nacería una disparidad notoria entre Capital Federal y el interior. De igual manera, como el formato de disputa aún está en un limbo, no hay certezas.

Este nuevo campeonato partido en dos, tendría un primer torneo, desde comienzos de marzo a inicios de mayo, como para calentar motores, donde en el breve texto que se les entregó a los clubes sólo se menciona la presencia de una extracomunitaria como opción y no obligatoria.

Con tanto éxodo de jugadoras a ligas foráneas (24 y contando), y las extranjeras de peso aún en competencia, este certamen, a priori, aparece más como una puesta a punto para las que quedaron en el ámbito doméstico o buscan un lugar de preponderancia, que como un evento trascendente y atrayente.

La cosa se pone más seria después. De mayo a agosto se desarrollará la liga “posta”. Allí sí se exigirá como mínimo tres jugadoras “franquicias” y/o extranjeras, y un tope de cuatro. La lista de “destacadas” ya se conoció, no así las foráneas elegibles en un venidero draft, el cual con la nueva modalidad de “prioridad de elección” lo torna aún más rebuscado, sin un claro sentido.

El gran asterisco en este aspecto, y en comparación con la primera edición, es que cada elenco podrá sumar una jugadora por fuera del draft.

Entonces, y pasando en limpio, estas y otras afirmaciones que se conocieron de ese documento que circuló por los clubes fueron:

*Habrá un tope presupuestario global para toda la temporada de $ 700.000.

*La lista de buena fe la integrarán 25 jugadoras entre las cuales puede haber un máximo de 8 y un mínimo de 5 mayores (nacidas en 1994 o antes).

*Las jugadoras franquicia o extranjeras serán consideradas mayores independientemente de su edad.

*Las jugadoras latinoamericanas que no hayan participado en las últimas 3 temporadas de ligas de alto nivel (WNBA – NCAA – ligas profesionales de Europa) se les permitirá no ocupar ficha de jugadora extranjera (previo análisis de sus antecedentes deportivos por parte de la dirección deportiva).

*Los equipos tendrán prioridad sobre las jugadoras del draft incorporadas la temporada anterior.

La nómina de jugadoras franquicias fue enviada hace algunos días, y en la misma se ubican 15 nombres:

Débora González (recuperándose de la lesión de ligamentos cruzados), Melisa Gretter (actualmente en Vera Cruz Campinas de Brasil), Macarena Durso (actualmente en Presidente Venceslau – cuando concluya se suma a Berazategui), Macarena Rosset (flamante contratación de Obras), Andrea Boquete, Julieta Armesto, Natacha Pérez, Celia Fiorotto, Ornella Santana (actualmente en el Magec Tías de España), Sofía Aispurúa (recuperándose de la lesión de ligamentos cruzados), Agostina Burani (actualmente en el Pacisa Alcobendas de España), Mara Marchizotti (actualmente en la Bishops University de Canadá), Victoria Llorente (actualmente en el Gernika de España), Gisela Vega (actualmente en el Quesos el Pastor de España) y Cecilia Liñeira (se retiró al terminar la temporada 2016/17).

“Pepo” González y “Sofi” Aispurúa podrían estar volviendo para marzo, dependiendo de su evolución final, el alta médica pertinente y su puesta a punto.

En Brasil, “Maqui” Durso y “Meli” Gretter terminan la fase regular el 22 de abril. Luego es momento de playoff, al cual avanzan 8 de los 9 equipos que componen el torneo.

En España, dentro de la primera categoría, “Vicky” Llorente y “Gise” Vega finalizan la fase regular el 31 de marzo. Los 6 mejores (de los 14 que participan) avanzan a playoff.

Por su parte, en la segunda categoría, “Orne” Santana y “Agos” Burani cierran la fase regular el 14 de abril. Los mejores 4 de cada grupo (ellas están en el “B”), llegan a la definición por el ascenso, que se jugará del 26 al 29 de abril.

Por último, Mara Marchizotti, quien cursa su último año de universidad en Canadá, recién concluirá con sus compromisos académicos a comienzos de junio.

Otro tema vital es saber con qué cantidad de equipos se jugará, ya que aún no se conoce cuál es la fecha tope para presentar intenciones, y mucho menos, el formato de disputa que se desea implementar. En relación a la temporada pasada, ya es oficial que Peñarol, Ciclista Olímpico y Estrella de Berisso no serán de la partida.

De movida, existiría la intención de repetir por parte de Lanús, Vélez y Unión Florida, aunque aún no se refirieron al respecto, y mucho tendrá que ver la manera de jugar que decida llevar adelante la AdC. Sería inminente, por sí o por no, el pronunciamiento de Hindú de Resistencia; mientras Calle Angosta Mercedes Deportes de San Luis evalúa jugarla.

Hasta el momento, son 7 los equipos que han confirmado su participación. A continuación, su actual composición: Berazategui, Obras, Quimsa, Ameghino, Rocamora, Las Heras, Salta Basket.