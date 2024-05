Caída de las ventas en los comercios: entre la preocupación y la expectativa

La caída de las ventas minoristas, en un 7,3% anual en abril, según el informe de CAME, se evidencia día tras día en los comercios de la ciudad, que desde hace meses subsisten con ventas totalmente frenadas y costos fijos elevados que deben afrontar, entre ellos, alquileres y servicios con valores siderales.

Incluso con cierres de comercios, como señalaron desde Comercio e Industria de Junín, la preocupación se agudiza, a la espera de un repunte que se demora demasiado.

Ante tal panorama, Democracia dialogó con comerciantes de distintos rubros sobre el crítico panorama y las expectativas. Todos manifestaron la dura situación que atraviesa el sector, aunque en algunos casos, aseguran, hay un “leve movimiento”. No obstante ello, no alcanza ante el gran atraso por la caída de las ventas que arrastran los distintos rubros.

Sobre el alquiler comercial, un punto clave para el sector, el presidente del Colegio de Martilleros, Daniel Di Palma, dijo que “las renovaciones y culminaciones de los contratos con las leyes anteriores, se pactan a nuevos importes y se cierran contratos para sostener la locación y el comercio vigente”.

Y, de a poco, el lanzamiento de promociones y cuotas sin interés de algunas tarjetas genera expectativas, pero aseguran que la situación sigue siendo preocupante.

Dificultad para afrontar gastos fijos

Con un simple recorrido por las calles del centro, la escena se ve clara: poca gente, algunas consultas, pero, sobre todo, muy pocas compras. Sólo lo esencial.

En tal sentido, Carla Torretta, dueña del local de indumentaria Kevingston, reconoció a Democracia que “hay muy poco movimiento y la poca gente que hay se espanta un poco por los precios”. Y aclara: “La nuestra es una marca intermedia, donde una remerita está en 25 o 28 mil pesos, hasta $200 mil las camperas de abrigo”.

Refirió que “marzo fue el peor mes”, y que “ahora al menos hay promociones, descuentos y tres y seis cuotas sin interés con tarjeta”, algo que puede generar un leve impulso.

Sobre las pocas ventas que registran los comercios desde hace meses, aseguró que inciden mucho a la hora de afrontar los costos del negocio.“Es muy difícil sobrellevar los gastos fijos, la luz, los impuestos que están muy altos, también los municipales. Un alquiler por menos de $300 mil hoy no hay nada”, aseguró en cuanto a lo comercial, para sumar a la complicada situación.

Entre las herramientas con las que buscan mantenerse e impulsar ventas destacó: “Este mes de mayo largamos una promoción de un 40% de descuento en la segunda unidad de todos los artículos, en un pago”.

“Hoy la tarjeta es lo primero que se utiliza para pagar y luego está Cuenta DNI y Mercado Pago. Muy poco en efectivo”, aseguró.

A pesar de la situación, Torretta mantiene las expectativas: “Pienso que sí, que esto va a mejorar. Incluso ahora viene el Día del Padre, algo más se va a mover el comercio”.

Por su parte Raúl Parejas, de la Librería Rucci, también reconoció un panorama complicado y dijo que “mayo no cambió nada todavía y abril fue flojo”.

Se sabe que el furor del inicio de clases trae aparejada una caída normal en abril y mayo, pero Parejas explicó que “si bien afloja la parte escolar, suele aumentar la parte comercial, pero ahora está bastante tranquila. Estamos pasando un momento duro, era esperado, pero no tanto”.

A su vez resaltó la suba de los servicios de luz y gas y la dificultad para afrontar los impuestos.

“Las pymes siempre vivimos la presión impositiva, sigue estando al tope, gobierne quien gobierne. Luchamos para mantenernos y mantener la cantidad de empleados”, destacó.

“En mi caso, una empleada se va a vivir a otro país y en otro momento seguro la hubiera reemplazado, pero en este momento no”, indicó.

“Necesitamos una reforma laboral y esto no significa esclavizar. Sale muy caro tener empleados, pero por lo impositivo, no por el sueldo del empleado”, aclaró.

Sobre las promociones y tarjetas, aseguró que, en muchos casos, “la gente las tiene al límite”. A su vez refirió que “los precios en el rubro se estabilizaron, algunos bajaron, y solo algunas marcas líderes aumentaron”.

Además, dijo que los proveedores “ofrecen promociones y estiran plazos de pago”.

“Esperamos, no solo las pymes, para que, de a poco se supere la situación y mejore un poco. La gente quería cambios y confiamos en que sea así”, cerró.

Medidas para “sostener puestos de trabajo”

Marianela Mucciolo, presidenta de Sociedad Comercio e Industria de Junín, reconoció la difícil situación del comercio y el impacto en nuestra ciudad, con especial atención en los puestos de trabajo y los cierres.

“Necesitamos una medida clara que contribuya a sostener los puestos de trabajo, que apoye al mercado interno y que, de alguna manera, nos ayude a esperar que las medidas del gobierno tengan efecto”, señaló al ser consultada por Democracia.

“Se están evidenciando cierres de comercios y, a medida que pasa el tiempo, se torna difícil cumplir con los compromisos, dado que las ventas están frenadas. Estamos preocupados, pero estamos trabajando codo a codo junto a los comerciantes”.

En este sentido, destacó que “con el consenso de ellos estamos organizando el Big Sale 2024, una acción comercial que tiene como objetivo reactivar el mercado local”.

Aseguró que “hoy existen muchas problemáticas en el sector y la Cámara acompaña con gestión cada situación que nos plantean los socios. Encontremos o no respuestas positivas, jamás los dejamos solos. Comercio e Industria está siempre presente cuando un socio le solicita ayuda. Este deber nos impone crecer cada día más como institución y así lo estamos haciendo”.

Menos aumentos, más promociones

Consultado sobre el panorama en el rubro, Santiago Baldo, de Baldo Bazar, señaló que el consumo en mayo comenzó a moverse “más de lo que venía dándose”.

“Los impuestos y los gastos fijos no fueron acompañados con la venta en su momento, y si bien ahora en mayo empezó a moverse más, venimos muy atrasados”.

Por eso hay más énfasis en la forma de pago, las promociones de bancos, billeteras virtuales. Incluso algo que se ve en muchos comercios, con carteles y pizarras en las veredas, que anuncian las ofertas y promociones. En su caso destacó que realizan descuentos en compras en efectivo.

“Hace dos meses que los precios vienen sin aumentos. Creo que esto si puede mejorar, pero está también en la cabeza del consumidor, con incertidumbre la gente se pone reticente a la compra. Creo que, a partir de agosto, a medida que se gane la confianza va a mejorar”, se esperanzó.

Por su parte, Gabriela Bottasso, de Intimas Lencería, aseguró que sus ventas cayeron cerca del 20%. “Trabajamos mucho con gente de la zona y nuestro rubro, que incluye pijamas y ropa térmica, es de primera necesidad. Se ve un 20% menos de ventas, eso te puedo decir. No se repuso tanta mercadería en estos meses porque tenemos mucha, tengo línea completa, y vamos reponiendo, pero no compramos masivamente como antes”, destacó.

Al igual que todos los comerciantes, aseguró que “los gastos fijos, como alquiler y servicios, son lo más complicado de afrontar”.

Las promociones y cuotas sin interés “ayudan mucho y de a poco las ventas te permiten empezar a reponer”. Una cuestión no menor, es que asegura que últimamente “muchos proveedores vinieron de Once a ofertarnos, aquí, a Junín. Incluso un domingo. Eso te muestra que la situación en Buenos Aires es peor”.

Contratos actualizados por inflación

Sobre las locaciones comerciales, el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, destacó que “por estos meses se están venciendo los contratos que estaban pactados con la normativa anterior, que ya hoy no está vigente, que era la ley 27.551, modificada por la Ley 27.737, y en el contexto del nuevo gobierno, con la promulgación del DNU 70/2023, hoy se avizora el pacto entre partes y el acuerdo entre las mismas para la implementación de los índices de actualización”.

Destacó que “en general para la locación comercial se aplica el índice de precios al consumidor acumulado por trimestre, cuatrimestre y semestre, dependiendo del pacto de partes. Los contratos nuevos, a partir de enero, que se vienen efectuando en estos términos, tienen esa actualización por índice de inflación” y aseguró que “la actualización de los montos locativos tiene que ver netamente con el corrimiento inflacionario”.

Por otra parte, indicó que “los alquileres que salen al mercado nuevamente, si bien no hay una gran disponibilidad, sale a valores actuales”.

Di Palma aseguró que “las renovaciones y culminaciones de los contratos con las leyes anteriores, se pactan a nuevos importes, y se cierran contratos para sostener la locación y el comercio vigente”. Además, destacó que “no hay un gran porcentaje de desocupados en distintos centros de la ciudad”.

“Sabemos que Junín dispone de varios centros comerciales en distintas avenidas de la ciudad. No vemos una gran desocupación más allá de alguna rotación lógica en un porcentaje menor”, advirtió.

Sobre la situación que complica a los comerciantes, reconoció que “hay una situación que se complejiza producto de la pérdida de poder adquisitivo del asalariado. En consecuencia, disminuye la venta, el poder de compra de la ciudadanía y se ve afectado el comercio minorista de los distintos centros, en su totalidad. Esto conlleva negociaciones en algún aspecto para sostener los valores y remediar los incrementos a niveles de poder continuar con la locación y con el pacto entre partes”, cerró el presidente del Colegio.

Petrecca recibió a comerciantes de calle Rivadavia

Walter Cullerton, uno de los comerciantes de barrio Belgrano afectado por el freno de la obra del paso bajo nivel, señaló a Democracia que el viernes, junto al empresario estacionero Fernando Mercado, fueron recibidos por el intendente Pablo Petrecca, para dialogar sobre la situación. Fueron acompañados por Marianela Mucciolo, de Sociedad Comercio e Industria.

“El intendente habló de la reunión que tuvo con el ministro Francos y de las posibilidades de que la obra se haga o no, pero aún no hay definiciones. Incluso si la obra no se hiciera, el Estado también tiene que hacer una obra, que es volver a tapar y dar de alta otra vez el paso a nivel. Arreglar el desastre que está hecho. Ellos no pueden intervenir”, explicó.

“Nosotros esperamos que el intendente lo pueda solucionar de la mejor manera. Estamos a la espera de que el Gobierno conteste por si o por no, aunque puede ser más no que sí”, consideró Cullerton.

A su vez señaló que “se aumentó el subsidio para el comercio del sector”, pero que “todavía es insuficiente” por la situación que atraviesan.