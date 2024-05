San Martín perdió en General Pico

San Martín no jugó bien anoche en General Pico y perdió el primer punto del play off ante Ferro Carril Oeste por 67 a 58. Este martes juegan la revancha en Junín.

El celeste no pudo contra la localía y los endebles jueces localistas de turno, en un contexto donde Ferro no es más que el juninense.

San Martín no le pudo encontrar la vuelta al partido. De movida equivocó el camino a la canasta buscando afanosamente meter de tres sin efectividad y Ferro, de a poquito, le fue sacando mínimas diferencias que le permitieron tener el partido controlado –no dominado-.

El local se impuso 16-12 en el primer cuarto con muy pocos aciertos, pero haciendo valer el peso ofensivo con el pivot Elián Iñíguez (3 dobles con una volcada incluida, 1 simple) a quien San Martín no lo pudo defender.

En los segundos diez minutos San Martín se mantuvo expectante en el marcador con la aparición de Agustín Acuña en el goleo y una mano de Franco Lombardi (volcó una pelota espectacular).

Pero el Celeste se descuidó en el cierre y le metieron dos triples impensados. Agustín Barbera e Iván Villarroel se vieron con dos gentilezas en ataque y la metieron en la canasta para un 37-24, resultado totalmente mentiroso.

El tercer cuarto fue un calco del primero. San Martín peleado con la canasta y Ferro aprovechando cada uno de los errores juninenses. Por eso ganó 48-37.

En los últimos diez minutos San Martín se puso a ocho y luego a cuatro, con un gran pasaje de Ammiel Márquez (6 dobles).

Acá aparecieron los alisios de turno para esmerilar el rendimiento sanmartiniano, favor que agradeció Ferro y que para nada desaprovechó rematando el partido con el viento de cola 67-58.

Seguramente el desquite será completamente distinto, donde San Martín tiene que aprovechar su jerarquía sobre un equipo de menor valía.

Cruces

Colón CH 77 vs All Boys SR 63

Somisa 82 vs Indep. La Pampa 97

Kimberley MdP 102 vs Regatas SN 108

Ferro Pico 67 vs San Martín 58.