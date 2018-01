Argentino visita a San Lorenzo de Almagro

Esta noche Argentino buscará rehabilitarse ante San Lorenzo de Almagro, en Capital Federal.

Otro partido complicado para el Turco que hace tres juegos que no gana y para colmo el Azulgrana marcha puntero del campeonato.

Dirigen desde las 21 los capitalinos Pablo Estévez y Roberto Smith, más el platense Maximiliano Cáceres.

Ayer

Quimsa 85 vs Obras 81

Hoy

21 Hispano vs La Unión Fsa

21 Instituto vs Regatas

21 San Lorenzo vs Argentino

Martes 23

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Peñarol

22 Olímpico vs Obras

Miércoles 24

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

21.30 Boca vs Argentino

Jueves 25

21 Instituto vs Quilmes

21.30 Comunicaciones vs Peñarol

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 La Unión Fsa vs San Martín

22 Salta Basket vs Obras

Viernes 26

21 Weber Bahía vs Quimsa

Sábado 27

20 Atenas (Cba) vs Quilmes

21 Ferro vs Hispano

21.30 San Martín vs Olímpico

22 Salta Basket vs Boca

Domingo 28

21.30 Peñarol vs Quimsa

Lunes 29

21 Estudiantes (Cdia) vs Gimnasia (Cr)

21 Obras vs Hispano

21.30 Atenas (Cba) vs Instituto

21.30 Regatas vs Olímpico

Martes 30

21 Ferro vs Weber Bahia

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Argentino vs San Martín

Miércoles 31

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Gimnasia (Cr)

21.30 Peñarol vs Salta Basket

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Jueves 1

21 Ferro vs Instituto

21 San Lorenzo vs San Martín

Viernes 2

21 Obras vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Salta Basket

22 Quimsa vs Weber Bahía

Sábado 3

21 Ferro vs San Martín

21 San Lorenzo vs Instituto

22 Olímpico vs Weber Bahía

Domingo 4

21 Argentino vs Salta Basket

21.30 Boca vs Peñarol.