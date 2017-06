Mañana

Pergamino vs Bahía Blanca (Zona 1)

Necochea vs Chivilcoy (Zona 2)

Olavarría vs La Plata (Interzonal)



Jueves 22

Olavarría vs Pergamino (Zona 1)

La Plata vs Necochea (Zona 2)

Bahía Blanca vs Chivilcoy (Interzonal)



Viernes 23

Olavarría vs Bahía Blanca (Zona 1)

La Plata vs Chivilcoy (Zona 2)

Pergamino vs Necochea (Interzonal)



Sábado 24

A las 10.30: los terceros de cada zona jugarán por el quinto puesto

Por la tarde: ganador de la Zona 1 vs segundo de la Zona 2 y ganador de la Zona 2 vs segundo de la Zona 1



Domingo 25

A las 9.30: partido por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales

A las 11.30: final, entre los ganadores de las semifinales