Se conoció el fixture del certamen que arranca el 18

Ayer dieron a conocer el fixture del torneo prefederal de clubes de básquetbol, que dará comienzo el 18 del corriente mes.

Forma de disputa

Luego de terminada la fase regular los ubicados del 1er al 4to lugar de cada zona jugarán la etapa de cuartos de final, al mejor de 3 partidos. El primero y eventual tercero en cancha del mejor ubicado. En caso de igualdad de posicion en zona de los finalistas se tendrá en cuenta, major ubicado de una tabla general calculada al finalizar fase regular.

Cuartos de final

p1) 1ro zona a vs 4to zona b

p2) 2do zona a vs 3ro zona b

p3) 3ro zona a vs 2do zona b

p4) 4to zona a vs 1ro zona b

semifinales

p5) gan de p1 vs gan de p3

p6) gan de p2 vs gan de p4

final

p7) gan de p5 vs gan de p6 (por el campeón y 1ra y 2da plaza federal)

p8) perd de 5 vs perd de 6 (por 3ra plaza al federal)

Fixture

Zona “A”

Fecha 1 (Viernes 18)

Comunicaciones vs Defensores

Somisa vs El Linqueño

Regatas vs Cavul

Fecha 2 (Viernes 25)

Cavul vs Somisa

Defensores vs Regatas

El Linqueño vs Comunicaciones

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores

Fecha 4 (viernes 8/9)

Cavul vs El Linqueño

Somisa vs Defensores

Regatas vs Comunicaciones

Fecha 5 (Viernes 15)

Comunicaciones vs Somisa

Defensores vs Cavul

El Linqueño vs Regatas

Zona “B”

Fecha 1 (Viernes 18)

Sacachispas vs Los Indios

Belgrano vs San Martín

Social vs Argentino

Fecha 2 (Viernes 25)

San Martín vs Sacachispas

Los Indios vs Social (sábado 26)

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Fecha 4 (viernes 8/9)

Belgrano vs Los Indios

Social vs Sacachipas

Argentino vs San Martín (domingo 10)

Fecha 5 (Viernes 15)