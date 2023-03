Gabriel Fernando Ponce de León vuelve al T.C., este fin de semana en La Pampa

Mientras ya se instalaron más de dos mil personas en el predio, hoy comienzan a llegar los pilotos, autos y equipos que animarán desde mañana en el autódromo de Toay (La Pampa) la tercera fecha del campeonato 2023 del Turismo Carretera.

En esta competencia, que será especial porque los pilotos deberán realizar una carga de combustible, regresa a "La máxima" el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien estuvo ausente (por no poder completar el presupuesto para correr) en las dos primeras carreras de la temporada.

"El León de Ford" lo hará con una nueva estructura, compuesta por la fusion del AC Competición (con sede en el barrio "Los Robles" de Tandil, trabajando activamente en el T.C. Mouras y en las T.. Pick Up) y el Ponce de León Rácing (con taller en nuestra ciudad), que lideran el propio "Gaby", su padre Roberto ("Piti") y su hermano, Mariano Ponce de León.

Entrevista con Democracia

"Vuelvo a correr en un circuito rápido, muy contento por volver a competir y en una carrera especial, con recarga de combustible. Será importante hacer una buena clasificación, para tratar de estar lo más adelante posible".

Luego, el destacado deportista juninense remarcó que "Estoy feliz de volver al Turismo Carretera este fin de semana y la de Toay, será la primera carrera, el primer paso, para ver nuestro auto y buscar crecer de manera conjunta con el equipo AC Competición", afirmó. Ponce de León, quien contará con la atención en el chasis de Fabián Fuentes, debutó en "La máxima" el domingo 28 de abril de 2002.

Hasta el momento, su foja señala que disputó 318, logró dos récords de vuelta, hizo podio en 29 competencias, logró ocho victorias en finales y 26 en series y, además, cosechó 9 pole position. Además, Gabriel se refirió al mal momento que atraviesa la marca Chevrolet, la "rival" de los Ford y al respecto, el juninense dijo:

"No tuvieron buen arranque, los dos primeros circuitos no les fueron favorables pero creo que en esta carrera van a mejorar, van a andar bien. No creo que estén complicados por temas reglamentarios, si creo que tal vez les falte complementar más el conjunto piloto, auto, motor y equipo, para estar nuevamente en la pelea como el año pasado, ya que no hubo grandes cambios reglamentarios", finalizó.

Por su parte, Gonzalo Aramburu, integrante del team AC Competición expresó que "El equipo está transitando un camino de crecimiento dentro de la ACTC y poder formar parte de la estructura de la familia Ponce de León, sin dudas, es un desafío por demás importante", señaló el miembro del equipo que, reiteramos, viene trabajando con buen suceso en el T.C. Mouras y la T.C. Pista Pick Up, otras dos categorías importantes dentro de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

Hay 56 inscriptos y el cronograma a desarrollarse

Para la tercera cita del Turismo Carretera, son 56 los pilotos inscriptos y por ello, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC debió realizar un sorteo para poder ubicar a todos los autos y equipos en la zona de boxes.

En Toay habrá tres grupos, "A", "B" y "C" y Gabriel Ponce de León se ubicará en el box "C" de la zona de salida de boxes. La actividad en pista se iniciará mañana sábado, con las tandas de entrenamiento, previstas para las 9.38 (pilotos del box "A"), a las 10.18 ("B") y desde las 10.58 para quienes estén ubicados en los boxes del sector "C".

A las 16 se iniciará la tanda de clasificación para determinar las posiciones de largada de la final dominical, a iniciarse a las 13 sobre 40 vueltas o un máximo de setenta minutos.

En cuanto a la "telonera" del T.C. Pista, mañana de 8.30 a 9; y de 9.03 a 9.33 se realizarán los entrenamientos de los grupos "A" y "B", mientras que el domingo, las series se realizarán de 9.10 a 9.25; y de 9.35 a 9.50, a cinco vueltas cada una, antesala de la final prevista para las 11.20, a 25 vueltas o 40 minutos como máximo.