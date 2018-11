Adiós a la temporada 2018 y a Fernando Alonso, en Abu Dabi

El domingo, en su última cita de la temporada 2018, con un Gran Premio de Abu Dabi con poco en juego, la Fórmula 1 Internacional dirá adiós el piloto español Fernando Alonso.

A sus 37 años, el doble campeón del mundo deja McLaren tras cuatro temporadas decepcionantes, marcadas por 30 abandonos en 76 carreras. El azul, el rojo y el amarillo de su casco serán añadidos a la parte delantera de su monoplaza este fin de semana.

"Abu Dabi será ciertamente una prueba muy emocionante para mí, ya que será el fin de una larga y feliz carrera de 17 años en Fórmula 1", previno Alonso. "Ha llegado el momento para mí de pasar a otra cosa", añadió.

La última victoria de Alonso se remonta a mayo de 2013 en Barcelona, con Ferrari. Sus 32 triunfos lo colocan como el sexto piloto de la historia con más victorias.

El asturiano, que aficionó a su país a la Fórmula 1, puede estar orgulloso de este palmarés pero también alimentar grandes lamentos debido a una sucesión de mala elección de sus escuderías.

Segundo piloto más joven en lanzarse en una pole position, tercer más joven vencedor de un Grand Prix, era difícil adivinar tras su segundo título en 2006 con Renault que no sería más campeón del mundo.

Tras ser segundo del campeonato en 2010, 2012 y 2013, en estos últimos años no volvió a brillar con McLaren.



Buscando la Triple Corona

Para hacerse perdonar de no permitirle batirse en cabeza, la escudería de Woking le dejó libertad para participar en otras categorías de automovilismo.

Alonso continuará su aventura con Toyota en el Campeonato del Mundo de resistencia (WEC) estos próximos meses, aunque su objetivo de ganar las 24 Horas de Le Mans fue alcanzado en junio pasado.

Tras haber ganado en Le Mans y en Mónaco, continuará sobre todo su búsqueda de la "Triple Corona" participando a finales de mayo en las 500 millas de Indianápolis con McLaren, como en 2017.

El circuito de Yas Marina, verá los últimos coletazos de un piloto con inmenso talento.

"Ver a uno de los mejores pilotos del mundo batallar en medio de la parrilla en cada fin de semana, muestra hasta qué punto la Fórmula 1 está en mal estado. Si le ofrecen un mejor auto, les hará ganar el Mundial", aseguró el mexicano Sergio Pérez, del Racing Point Force India.

"Quiero descansar un poco el próximo año, recargar mis baterías. Se me habla de una temporada en IndyCar, pero 17 carreras en 2019, no es el buen momento. Es una posibilidad para 2020, igual que un regreso a la Fórmula 1", afirmó el español, ex piloto de Minardi y Ferrari.

Si algunos desafíos suplementarios están en estudio para 2019, Alonso aprovechará tener un poco de tiempo libre tras casi veinte años pasados sin parar al volante de un monoplaza.

Tendrá tareas para ocuparse, ya que ha abierto tres escuelas de kárting en China y va a inscribir un equipo en Fórmula Renault después de haber lanzado otros en kárting, F4 y esport.

Alonso posee también un circuito y un museo dedicado a él cerca de Oviedo y no será el único en cambiar de aires tras la carrera del domingo, comenzando por su compañero belga Stoffel Vandoorne, que se marcha a la Fórmula Eléctrica.

La Fórmula 1 verá un gran cambio en su parrilla de salida el año próximo ya que 12 pilotos vivirán el domingo su última carrera en su escudería actual.

Además del finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari), que regresa a Sauber, el australiano Daniel Ricciardo pondrá fin a une relación de diez años con el grupo Red Bull para pasar a Renault.

Los equipos tendrán una última carrera para festejar tras 21 pruebas que han hecho de 2018 la temporada más larga de la historia junto a la de 2016.