Reaparecerá el piloto de Ferré, Santiago Álvarez

Luego de haber realizado una prueba en Alta Gracia, con un Ford Focus alistado por el equipo GC Competición, Santiago Álvarez reaparecerá en la Clase 3 del Turismo Nacional, luego de poco más de un año de su última participación. Ello se producirá en la décima y última fecha a disputarse en Viedma, el próximo domingo 16 de diciembre.

El piloto residente en la vecina localidad de Ferre (Partido de General Arenales) tomará el auto que condujo Ezequiel Bosio hasta el 16 de septiembre pasado, en la carrera de Rosario.

"El primer contacto con el auto me gustó. Trabajamos mucho en la tanda matutina donde completamos más de 15 vueltas. Junto al equipo, fuimos cambiamos la puesta a punto y me fui sintiendo cada vez más cómodo. Extrañaba subirme a un auto de Turismo Nacional y disfruté mucho la prueba con el equipo que me recibió muy bien", comentó al respecto.

Novedades para el 2019

La temporada 2019 del Turismo Nacional podría presentar importantes novedades, y si bien todavía no hay anuncios oficiales, todo hace indicar que las mismas se podrían implementar el próximo año.

Después de diferentes retoques reglamentarios a lo largo de las últimas temporadas, el momento de contar con un reglamento cerrado pareciera que se acerca. Antes de ello, se realizarían trabajos para disminuir potencia y así terminar de emparejar, en función de cumplir el esperado anhelo de que ya no haya más cambios durante todo 2019.

Otra variante podría aparecer por el lado del puntaje, el cual se incrementaría para la última fecha. La intención de la categoría sería que el coronación otorgue puntaje y medio.

Por otra parte, la Clase 2 vería la incorporación de dos flamantes modelos. Como ya adelantó en su momento Campeones, el Fiat Cronos llegaría a la división menor y ahora se conoció el pedido de homolación del Kia Río por parte de Alejandro Bucci.

Fenestraz clasificó 18° en Abu Dhabi

Sacha Fenestraz cumplió con la primera jornada en el circuito Yas Marina, cita de la última fecha de GP3 Series, y se ubicó en la 18° posición de la clasificación con el auto del equipo Arden Motorsport.

El piloto franco-argentino, quien había sido sexto en los entrenamientos con un tiempo de un minuto 57 segundos 53/1000, realizó 12 giros al trazado de Abu Dhabi y finalizó en la decimoctava posición, con un registro de un minuto 55 segundos 985 milésimas, a 1s100 del poleman Nikita Mazepin.

La actividad de la divisional que comparte el fin de semana con el Mundial de Fórmula 1 continuará en la mañana de hoy, con la primera carrera.