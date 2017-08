Inauguraron el kartódromo “Ciudad de Pergamino”

CATEGORÍAS DE NORBAK

La dirigencia del Auto Club Pergamino y NorBak (ex Fedenor) con Luis Lattanzio a la cabeza de un grupo no tan numeroso pero con ganas de trabajar y hacer cosas por el automovilismo zonal, recuperaron el predio del viejo circuito “´Titi´ Stticoni” de la vecina ciudad con cuatro meses de trabajo.

Se presentó un reducto que seguramente será testigo de muy buenos espectáculos. Aunque estuvo nublado toda la mañana y con mucho frío, lamentablemente no se completó la jornada por la llovizna, cuando se habían corrido las primera tanda de finales. Quizás sea la bendición a tanto sacrificio y esfuerzo.

Al finalizar la jornada "tuerca", el citado Luis Lattanzio, titular de la Norbak (ex Karting de FedeNor), dijo a "Democracia":

“Primeramente quiero agradecer a todos quienes vinieron hasta Pergamino cuando las condiciones del clima no eran las mejores. Además, quiero resaltar el trabajo importante que hizo el Auto Club, y aunque lamentablemente el día no nos acompañó, se pudo inaugurar y realizar la primera parte. Por las inclemencias debimos dar por finalizada la cuarta fecha, con la satisfacción del tener el kartódromo estrenado.

Nos hicimos cargo del Club junto a Diego Oro, que es el secretario, y un grupo reducido de colaboradores en noviembre del 2016, mediante una licitación que ganamos. El predio es municipal y junto con la subcomisión que se encargó de parte de la infraestructura, haciendo todo a pulmón, le dimos para adelante con mucho esfuerzo y hoy –pese al frío y la llovizna- se pudo estrenar".

Finalmente, Lattanzio manifestó:

"Quiero agradecer a muchos pilotos, padres de pilotos, al Municipio, que nos abrió las puertas, nos facilitó las maquinarias que necesitábamos y a todos los pilotos que nos bancan. De a poco iremos corrigiendo errores, pero lo importante es que recuperamos un clásico del karting del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires”, manifestó como corolario.

Por su parte, Diego Oro, secretario de Norbak, comentó que “Teníamos un muy buen parque de karting, pero la suspensión fue inevitable, fue una medida más que acertada de la comisión directiva y la próxima será con pilotos invitados, seguramente superando los noventa karting de hoy. El piso aguantó, los pilotos están todos muy contentos, les gustó porque es un trazado de velocidades altas, medias y muy bajas".

Como cierre, Oro expresó que "Fueron seis meses de trabajos sin parar en el predio, acá se ven los resultados. La próxima fecha será el 19 y 20 de agosto con pruebas comunitarias, el sábado anterior, el 12, antes de las elecciones”, completó.

Opiniones de los protagonistas

El juninense Alexis Millanovich, ganador en la cateoría 125 c.c. Pro Kart se mostró feliz al cabo de la carrera y señaló:

“Se hizo un buen trabajo desde temprano, fui segundo en los entrenamientos y en la clasificación. En la única final que corrimos, hice un semi trompo, porque me tocaron, llegamos segundos en la pista pero recargaron a Guillermo (Tilllitu) y quedamos primeros. Fuimos los que más sufrimos la lluvia y el viento en pista, porque fue la última final, antes de la suspensión, aunque no dejó de ser una linda experiencia correr con un poco de barro. Lástima por la gente del Club con todo lo que trabajó, el sábado en las pruebas éramos 105 karting y todo estuvo a la perfección. Quiero agradecer a mi viejo, a Federico Castro y todo su equipo por la gran mano que me dan. Ahora, a esperar la próxima”, cerró el juninense.

Otro corredor de nuestro medio, Tomás "Toto" Lordi, segundo en la categoría Senior, señaló tras su participación en Pergamino:

“Contra el clima no hay pelea, pero nos sirvió la única final que se hizo y pudimos subir unos puntos para el campeonato. Estamos primeros, pero de todos modos nos hubiera gustado correr la segunda final. No quise seguir arriesgando, la pista cada vez estaba más húmeda, estaba más patinoso, el barro se me ponía en la botita y resbalaba el acelerador, entonces me quedé segundo y pensar en los puntos para el campeonato. Dejame mandar un saludos a mis viejos, mi hermana, mi tío, la familia cordobesa, a PBK, FC Performace que es el preparador y chasista en el 150 y a Jorge Peries por el motor del 125 c.c.”, completó Lordi.

A su turno, Fernando Lamelza, noveno en la clase 150 c.c. Master, dijo:

“Para felicitar todo el trabajo que hizo la gente del Club y Norbak en este circuito, muy técnico, hay que mover muchos los brazos y ni te digo los pies. En los entrenamientos estuvimos cuartos, en clasificación me fui un poco para arriba y en la primer final quedamos noveno, me dormí un poco en la largada, después remontamos. Es mi tercer carrera, estamos todos muy conformes de poder llegar. Quiero agradecer a mi hermano Claudio, al ´Cabezón´ Fulcheri, a toda la Peña 70/30, a mi viejo, a Damián de la Fuente, por el motor y chasis, y tengo que seguir buscando los límites”, manifestó Lamelza.



Ignacio "Nacho" Spiga, juninense que se ubicó tercero en Prokart 125 c.c. dijo al cabo de la competencia:

“Para mí no me moví, ahora voy a ver al CD y ver las cámaras, estoy muy caliente (respecto a lo vivido en la largada). El karting anda muy bien, hicimos la pole y esta final largamos primeros, llegamos primeros pero quedamos terceros porque dicen que moví antes de largar. Estoy muy caliente por la decisión que tomaron, en definitiva ellos tienen la última palabra. Quiero agradecer a mi viejo y todos los que me apoyan”, completó.

Además, Guido Ferraro, quien se colocó 14º en 150 c.c. Senior, argumentó:

“Venía complicado, pero esta fue la mejor carrera desde que estoy corriendo, muy contento, muy linda pista, todo espectacular. Estuvo bien suspendida, en nuestra final con la lluvia y el spray que se levantaba se complicaba, mas para los que somos nuevos en esto. Hay que seguir aprendiendo, no queda otra. Quiero agradecer a mi viejo, mi vieja, a Enzo Camilo por el motor y todos los que me conocen”.

Otro Ferrero, Mario, décimo en Master 150 c.c. expresó:

“Una lástima por la gente de acá que trabajó muchísimo para presentar una pista impecable, pero contra el clima no se puede hacer nada. Más que acertada de suspenderla, era imposible correr así, era intensa la lluvia, en algunas partes se formó barro, hasta el riesgo de un golpe y todos venimos a pasarla bien, más allá de los resultados. La 150 Master es muy pareja, buen parque de karting y muy linda para hacer los primeros pasos. Agradecer a mi familia, a los Dammiano y todos los amigos que nos ayudan en cada carrera”, finalizó Mario Ferraro.