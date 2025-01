Sebastián Pareja: “No es una obra que tenga que encarar necesariamente el Gobierno nacional”

Sebastián Pareja es una pieza clave en la estrategia electoral de La Libertad Avanza, enfocado principalmente en la provincia de Buenos Aires. Reconocido por su capacidad para armar equipos y diseñar estrategias territoriales, tiene un rol fundamental en la Provincia, donde se juega una partida clave para las próximas elecciones. En diálogo exclusivo con Democracia, Pareja habló sobre política y gestión, abordando temas como las fortalezas y debilidades del partido, el reclutamiento de gente nueva y la posible alianza con el PRO. Además, valoró el papel electoral que tienen ciudades como Junín.

En cuanto a gestión, habló del paso bajo nivel de Rivadavia y aseguró que “se deben buscar soluciones que involucren al Gobierno municipal, provincial y nacional”. Y respecto a las rutas nacionales que pasan por el partido, aseguró que el camino es concesionarlas.

Desde la campaña pasada de Javier Milei (cuando se sumó de la mano de Eduardo "Lule" Menem y se convirtió en senador bonaerense), Pareja es un integrante clave en el equipo del Presidente. Aunque es verdad que en la actualidad responde a Karina Milei, a quien apuntala de cara a una candidatura como la principal opción de los libertarios para diputada nacional en la Provincia.

La confianza de los hermanos Milei convirtieron a Pareja en el apoderado del partido en territorio bonaerense y a cargo de la lapicera con la que firmará el cierre de las alianzas y las listas, por lo que, a la hora de hablar de política o gestión bonaerense, es palabra autorizada.

-¿Cómo definiría usted el rol político que ocupa actualmente dentro de La Libertad Avanza?

-El rol claramente es el de generar la estructura política para que el Presidente pueda competir. Eso tiene distintas aristas, digamos, desde la parte legal, conformando el partido, hasta la parte más bien territorial, conformando las mesas de trabajo en todo el territorio para que nos permitan tener ese volumen político que haga competitivo. Con lo cual, el rol en realidad es ese, mal llamado armador, ya que implica muchas otras cuestiones.

-¿Este puede ser el año en que La Libertad Avanza se afiance políticamente en territorio sumando más legisladores?

-El que pasó ha sido un año importante para la Argentina e importante para el Gobierno. Me da la sensación de que a veces no terminamos de ponderarlo y creo que, en algunos meses de 2024 el “Club del helicóptero” estuvo cerca, acechando. Y ahí, el Presidente y su Gabinete le dieron una batalla silenciosa.

-Poco han dicho al respecto desde la Administración nacional…

-No se aprovecharon esas circunstancias para poder ser víctima, no hicimos de eso una propaganda política y salimos airosos. Y hoy estamos más fortalecidos que nunca.

Digo esto porque me parece que uno viene a modificar nuestras realidades a partir del ejemplo. Y esto es parte de dar el ejemplo, de dar una batalla en un nivel que no necesariamente es el mediático, no asustando a la gente y no aprovechando ese susto.

-¿Lo mismo sucedió con la Boleta Única?

-Sí. A cualquier consultor mundial que le hubiesen preguntado si era conveniente o no para el Gobierno de Javier Milei destacar la Boleta Única como lo hizo, la respuesta hubiese sido rotundamente negativa, porque en el contexto de estas características hay que beneficiar al Gobierno nacional por la estructura inminente, recién conformada, con lo cual le bastaría llevar un buen candidato a diputado nacional para después meter abajo concejales, diputados provinciales y senadores provinciales sin demasiada recorrida y sin mayor conocimiento de la gente.

Sin embargo, aun así, avanzó sobre la Boleta Única de vuelta y no hizo de eso un alarde o una propaganda política. Por supuesto que se comentó, que se festejó y que estamos todos contentos con esta analogía respecto de lo que nos convenía en términos electorales.

-¿Hay un cambio de paradigma?

-Me parece que sí. Hay un cambio de paradigma y de época. Y nos gusta que sea así porque nos da mucha fortaleza.

-La última palabra que usó fue “fortaleza”. ¿Cuáles son esas fortalezas y debilidades de Milei en el territorio bonaerense?

-Las fortalezas son que nosotros tenemos constituido 135 mesas de trabajo en los 135 distritos. En el 2013, Sergio Massa ganó la provincia de Buenos Aires y se preparaba para ser Presidente en el 2015 con unos 17 intendentes a favor, viniendo de una trayectoria política muy fuerte y con un triunfo electoral también contundente. Y, sin embargo, logró conformar 124 listas de candidatos en los 135 distritos.

Lo mismo le pasó a (Horacio Rodríguez) Larreta hace dos años y medio atrás, cuando se creía que era prácticamente el presidente de la Nación. Y cuando llegó el momento de su interna llegaron a conformar, si no me equivoco, ciento y algo de listas.

Nosotros, sin venir de un triunfo electoral, con un Javier Milei recién aparecido en la escena política, logramos conformar 119 listas. Y hoy estamos en condiciones de conformar 135 listas para este año. Entonces, la fortaleza es esa.

La debilidad, en términos relativos, puede ser que hay mucha gente nueva, con poca experiencia política que cuando quizás los confrontás con viejos lobos de mar pueden entrar en una zona media difícil para ellos. Pero que en realidad termina siendo fácil para nosotros porque la línea del Presidente está clara: es blanco, negro, bueno o malo, pasado o futuro.

-¿Se hace difícil sumar gente nueva a la política?

-La política había logrado empujar a todos los buenos hacía afuera o que no logren entrar. Yo vengo de la política, con lo cual te lo digo con cierto grado de conocimiento. Javier Milei logró un cambio rotundo y eso hace que la gente vuelva a incorporarse a la vida política activa. Ahí sí empiezan a aparecer hombres y mujeres que no estaban involucrados.

-¿Cómo ve una eventual alianza con el PRO para las próximas elecciones?

-Con el PRO, uno siente que está incorporado, porque, de hecho, en toda la fila del Gobierno nacional hay gente que es afiliada y que viene del PRO. Con lo cual, no es que en términos electorales tiene o no tiene que haber una alianza. La alianza existe naturalmente.

Ahora, lo que me parece que no tiene que pasar es que vamos a poner alianza de vieja usanza, o sea, partidaria. El partido A con el partido B, con el partido C y el partido D. El partido A se lleva el 40% de la lista, el partido B el 30% y el partido C el 30%. Esa alianza o ese tipo de acuerdo no lleva a nada. Ya tenemos muchas experiencias de haber juntado a todos los gatos dentro de una bolsa para ganar una elección y después es un caos en el Gobierno. Desde La Libertad Avanza tenemos que llevar adelante un proceso naturalmente de mucha más responsabilidad y madurez que la que nos viene mostrando la clase de política argentina.

-¿Teme que esa cercanía que pueda surgir con el PRO afecte la imagen de Milei?

-No lo creo, porque el Presidente tiene claro todo esto y de hecho ha sido muy sincero desde el primer momento. Esa sinceridad que muestra con respecto a la apreciación que tiene una persona de otra, no nos lleva necesariamente a cometer errores de tipo de estructura electoral. Son cosas diferentes y eso me parece que lo vamos a vivir desde ahí.

-¿Qué lugar ocupa Junín en el armado político de La Libertad Avanza?

-Es un municipio importante, no solo para la Cuarta Sección Electoral. Nosotros tenemos como referente a Alberto Pascual, que es nuestro coordinador y hace un trabajo muy bueno. Junín es una de las plazas donde tiene conformado no solo la pata política sino también el partido.

Es por eso que Junín es una plaza fuerte que tiene actores de distintos lugares y, sobre todo, están nutriéndose de mucha juventud y de gente nueva. Con lo cual Junín es un municipio para nosotros a prestarle muchísima atención.

-Hay intendentes del PRO que empezaron a dar el salto a La Libertad Avanza, como es el caso de Diego Valenzuela. ¿Le gustaría que Pablo Petrecca o Javier Martínez de Pergamino hicieran lo mismo?

-No creo que sea un tema de gustos personales. Me parece que Diego Valenzuela tiene un recorrido distinto. Desde hace más de un año se puso a disposición del Gobierno nacional y tuvo un enfrentamiento con todo el PRO en la Provincia. Me parece que captó de forma mucho más rápida todo.

A (Javier) Martínez lo conozco, hemos charlado y hay un buen diálogo. En cuanto a Pablo Petrecca, sé que ha estado conversando con algunos miembros del Gobierno nacional. En lo particular le mandé un mensaje y está la intención de encontrarnos. Aún no he tenido la posibilidad de sacar algún diagnóstico, con lo cual tampoco sé bien qué es lo que ellos buscan o pretenden.

Nosotros tenemos una regla de conducta que la sostenemos. Respetamos a los intendentes porque los eligió la gente, con lo cual, el principio revelador del libertario en el distrito es ayudar y colaborar con el intendente, salvo que tenga ideas comunistas, socialistas o aumente las tasas.

-En Junín, uno de los principales reclamos que hay es el parate en la obra de paso bajo nivel de Rivadavia, que cortó el tránsito hace casi 600 días y hace más de un año que está detenida. ¿Cree que puede haber novedades al respecto en el corto plazo sobre este tipo de obras?

-Son tipos de obras que hay que atender en términos de analizar. Porque la verdad que ha sido una irresponsabilidad cómo se encaró la obra y cómo quedó también a mitad de camino. Es una obra que tendría que haber estado terminada para el 2023, con lo cual hubo una irresponsabilidad muy grande.

El intendente ha hablado por esa obra, que merece la atención de todos nosotros y de ver si se encuentra una solución amigable a los fines del vecino de Junín. Y amigable también a la idea del Gobierno nacional, porque este tipo de obras no son las que tiene que encarar necesariamente el Gobierno Nacional.

-¿Y quién debería encararlas si no es el Gobierno nacional?

-Lo que marca el Gobierno nacional es que las obras hay que empezar a dividirlas, porque estuvimos muy acostumbrados a que lo que era infraestructura y la obra pública en general era de Nación hacia la Provincia y hacia el Municipio.

O sea, a la inversa de lo que entendemos: tiene que ser el Municipio, generando la infraestructura que municipalmente pueda. Y provincial por sobre todas las cosas que abarcan, por ejemplo, escuelas.

Y nosotros, desde el Gobierno Nacional, hemos visto obras en ciertas escuelas cuando no hay ningún tipo de competencia jurídica en ese sentido. Con lo cual, la intención del Gobierno nacional es dividir muy bien las obras respecto de qué obra le corresponde a cada uno.

En segunda medida, en obras como la del paso bajo nivel, que ha sido encarada por el Gobierno nacional y que está generando un daño muy grande a la ciudad porque la divide. No la hace práctica, orgánica y no la integra. Y, nuevamente, la salida sería buscándole la vuelta de alguna inversión por parte del Municipio, de la Provincia y de la Nación, quizás sería lo ideal.

-Otra de las obras que es importante para Junín y la Región es la Variante Chacabuco de la Ruta 7…

-Están saliendo las concesiones de las rutas nacionales que están en la Provincia. La 7 va a ir por ese camino.

-La otra ruta nacional que pasa por Junín que es la 188 que llega hasta San Nicolás y no está en el mejor estado. ¿La idea es también concesionarla?

-Sí. Entiendo que Vialidad Nacional está en un proceso muy rápido con la intención de hacerlo ágil para que rápidamente encuentren una solución. Las rutas nacionales 188 y 7, son consideradas fundamentales y están dentro del lote de las primeras en las que se va a trabajar.