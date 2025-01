El juninense Gustavo Cadile vistió a Maye Musk en la asunción de Trump

Maye Musk, la madre del magnate tecnológico Elon Musk, se ha hecho un lugar en la agenda pública y ya no solo es un ícono de la industria de la moda, sino que también es una mujer reconocida por su estilo audaz.

La progenitora del dueño de la cuenta social "X" estuvo en la asunción de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, y lució un vestido creado por el diseñador juninense Gustavo Cadile, quien reside en Norteamérica desde 1991. "Es una mujer espectacular", le dijo a TeleJunín.

Un tiempo fuera de casa

Con el tiempo, el diseñador nacido en Junín, supo dejar atrás el aroma que tanto ama de su ciudad y trasladó su talento al escenario internacional, desarrollando su carrera entre Miami y Nueva York. "Estuve en Miami un par de años. Hice la carrera de diseñador y me fui a Italia. Luego me contrató una compañía de Nueva York y ya me quedé toda la carrera en Estados Unidos", explicó Cadile a TeleJunín.

Sus creaciones brillaron en eventos de alto perfil como los Emmys, los Golden Globes y los Oscars, consolidando su reputación como un diseñador de élite. Pero el diseñador, no se deja encandilar por las estrellas y, cada vez que puede, retorna a la ciudad que lo vio nacer.

El vestido de Maye

El vestido hecho por el diseñador fue elaborado en color rojo vibrante, cuya estructura simboliza los pétalos de una rosa, flor nacional de Estados Unidos desde 1986. El diseñó combinó elegancia, simbolismo y perfección técnica.

De esta forma, Maye Musk, mostró el vestido en la gala presidencial de Donald Trum, que incluía además un broche de cristales en forma de crisantemo, un símbolo de amistad y felicidad, que añadió un mensaje de optimismo al evento.

Otro elemento destacado fue el broche bordado en cristales con forma de crisantemo, ubicado en uno de los hombros, que simboliza la amistad y la felicidad, augurando un futuro lleno de bienestar y prosperidad, un mensaje significativo en el contexto del evento.

Cadile también ha sabido vestir a estrellas como Catherine Z Jones, Gloria Stefan, Eva Longoria y, en Argentina, a Susana Giménez, Valeria Mazza, Cristina Pérez y Claudia Albertario. "Cuando hice mi primera colección en Nueva York, me contacté con el manager de Eva Longoria. Ella vio el email que mandé con mis trabajos y pidió conocerme", aseguró.

En cuanto a la historia con Susana Giménez, el diseñador contó que un amigo, en 1997, lo llamó y le contó que la artista estaba en Miami. "Me presenté a donde estaba filmando Susana. Ahí lo vi a Miguel Romano y le conté que era graduado de la Universidad de Miami, que era un diseñador argentino y le mostré lo que hacía. Automáticamente me dijo lo acompañe para mostrárselo a Susana. Y fue en un elevador que vio mis trabajos y me dijo que al otro día lo iba a estrenar", recordó

Su amado Junín

Su conexión con la moda no es fortuita y es, básicamente un legado, ya que su bisabuelo, Enrico Dell’Acqua, fue pionero en la industria textil tanto en Milán como en Sudamérica, dejando una herencia que se ha expandido.

El camino de Gustavo Cadile hacia el éxito en el mundo de la alta costura está marcado por su pasión desde temprana edad. Por estas tierras, sus primeros diseños estuvieron inspirados por figuras icónicas de la historia argentina, como es el caso de Eva Perón. "Cuando era chico me paraba en donde había vivido y miraba con detalle sus vestidos. Recuerdo uno de Christian Dior, lo cual me hizo prestarle atención", recordó.

"Junín me encanta y es donde vive toda mi familia, mis hermanos, todos mis amigos del secundario. Tengo un grupo en WhatsApp donde hablo todos los días ellos. Me encanta Junín, mi barrio, el aroma de Junín, llegar en verano e ir a la Laguna. Es una ciudad hermosa que me gusta disfrutar", aseveró.

Hoy, con su nombre instalado en gran parte del mundo, el modisto sigue diseñando para grandes estrellas, sin dejar de recordar su lugar de origen.