Junín: por falta de insumos, no se imprimen licencias de conducir

La Oficina de Licencias de Conducir hizo saber a la comunidad que a raíz del faltante del insumo necesario para la impresión de los carnet, las personas que tramiten sus licencias y aprueben el mismo, tendrán disponible, a las 24 horas, la imagen de su nueva licencia en la aplicación MiArgentina, lo que irá acompañada por una constancia que emitió la Provincia de Buenos Aires, donde la oficina local certifica la aprobación del trámite realizado y cargará toda la información correspondiente para que puedan circular.

Apuntaron que en cuanto la Provincia envíe los plásticos, se informará por este mismo medio la normalización de dicha situación para que puedan pasar a retirar sus licencias.

Carlos Palma, a cargo de la Oficina de Licencias de Conducir, al ser consultado por Democracia, explicó que en enero y febrero se habían hecho muchas licencias, lo cual ocasionó que los insumos que recibieron el 29 de enero pasado se hubieran casi terminado. Solo se imprimirán para los conductores profesionales.

“Prácticamente ya no tenemos más plásticos. Hay un margen muy chico para lo que son conductores profesionales. Todo lo que es particular va a ser por la aplicación acompañado por la constancia que le hacemos nosotros. No tenemos otra posibilidad”, dijo.