Leandro Salvucci ganó las internas de la UCR y será el próximo presidente del Comité local

La Unión Cívica Radical se caracteriza por ser un partido político democrático acostumbrado a llevar adelante internas partidarias, las cuales suelen ser encarnizadas pero una vez superada la instancia del sufragio las aguas se calman. En Junín sucedió exactamente eso. La campaña tuvo fuego cruzado, pero tras conocerse el resultado el ganador fue felicitado por su adversario.

Dicho en otras palabras, Leandro Salvucci fue saludado por César Dárdano, luego de conocerse el resultado de la elección a nivel local que convertirá a quien encabezó la Lista 1 en el próximo presidente del Comité local. Si bien aún se desconoce la fecha de asunción, se presume que será antes de fin de año.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y de los 5.158 correligionarios afiliados y habilitados a participar de la contienda política lo terminaron haciendo 560 personas, lo que representa casi un 11% del padrón, un número muy inferior a la participación de hace dos años atrás. De ese total, el 74% de los votos fueron para la Lista 1 que encabezó Salvucci. El 26% restante, fue para la 188 de Dárdano.

Tras la victoria, Salvucci le dijo a Democracia que buscan aportar para mejorar la política. "Hicimos una campaña con la verdad, con la sinceridad, mostrando realmente lo que queríamos para el Comité y así trabajaremos hacia adelante".

Además, adelantó que su gestión será de "un Comité de puertas abiertas" no solo para debatir sobre el radicalismo, sino también en busca de salir a la calle para estar cerca del vecino y resolver sus problemas. "A gradezco a todas las personas que fueron a votar y se acercaron, no solo los que me votaron a mí, sino a todos los afiliados que participaron en la interna", destacó.

De todos modos, el ganador hizo autocrítica sobre la cantidad de votantes: " Es una situación en donde ya veníamos advirtiendo que la sociedad está muy descreída de la política y es por eso que tratamos de tomar el mensaje que nos da la sociedad, asimilarlo y obrar en consecuencia".

Dárdano felicitó al ganador

En dialogo con Democracia, Dárdano felicitó al próximo presidente del Comité aunque reconoció que seguirán siendo disidentes. "Hoy estamos en el 30% del padrón, hicimos una buena elección pero también hay que hacer autocrítica: la elección fue un papelón del radicalismo donde pudo notarse que la gente está cansada de la casta y sus políticos".

Victoria de Fernández en Junín

En tanto, a nivel provincial compitieron Miguel Fernández, representando a Adelante Buenos Aires, y Pablo Domenichini, apoyado por Martín Lousteau y Facundo Manes. En Junín, el ex intendente de Trenque Lauquen se quedó con el 68,8% de los votos.