Suba de retenciones: el campo permanece “prudente” ante las medidas del Gobierno

El proyecto de ley de Presupuesto 2025 que presentó el presidente, Javier Milei, estima que el ingreso por retenciones se duplicará, es decir que crecerá más del 100%.

Esta situación llamó la atención de productores, analistas y economistas, porque para que eso ocurra se debería devaluar el peso, aumentar los precios de los granos -algo muy poco probable aunque no imposible- o en todo caso el estado buscará una nueva forma de recaudación utilizando los DEX.

Si bien los equipos técnicos que integran la Mesa de Enlace comenzaron a leer “la letra chica” del proyecto, la preocupación es concreta en el agro, ya que el sector aporta más del 80% del total recaudado por esa vía.

Al día de hoy, la mayor parte de las retenciones se componen gracias al aporte del 33% del grano de soja, 12% del trigo y el maíz, 7% por el girasol y 6,75% que aporta la carne vacuna, entre otros productos que deben tributar derechos de exportación.

Según lo previsto por el Ministerio de Economía, el ingreso por ese tributo pasaría de $ 5,34 billones a $10,7 billones, un 100,4% más en comparación con el ciclo anterior. En los productores agropecuarios esta situación generó preocupación, por lo que las distintas entidades del campo salieron a cuestionar los números del presupuesto.

“El campo está expectante y asombrado frente a que en el Presupuesto se ha proyectado un 100% de recaudación por los derechos de exportación. Lo que no sabemos de dónde saca ese número el ministro de Economía y si ellos en este momento tienen un dólar estable, cómo van a hacer recaudar el doble. Hay poca información, está todo bastante confuso, así que esperemos que eso se aclare”, afirmó a Democracia la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco.

“El campo sigue con su actividad, hay que seguir trabajando, hay que seguir sembrando, y hay que seguir produciendo. El campo está siempre con su actividad, a pesar de este tema de este gobierno libertario, que difiere un poco de lo que es la libertad porque el dólar lo tienen controlado, y sigue el cepo”, concluyó.

En la misma línea, el prosecretario de Carbap, Gustavo Frederking, destacó: “Hoy el productor está prudente, con cautela, y conservador. No nos olvidemos que venimos de varias sequías, que fueron determinantes, como la anteúltima campaña, que fue dramática, donde se pudo salir adelante por la última campaña”.

“Sumado a eso, los precios que no están tan buenos, sino deprimidos, donde no se vislumbran tampoco unas políticas apuntadas a producir más. Entonces el productor, que viene viendo todo esto, se ha convertido en una persona muy prudente. Hoy por hoy ya deberíamos estar con más siembra de maíz y se han alargado las fechas”, sostuvo.

Con respecto a las retenciones, “el productor siempre está esperando, y tratando de que se entienda que no se está buscando un beneficio individual, porque hay datos concretos, hechos que así lo dicen, que sacar las retenciones beneficia al país, a los pueblos y ciudades del interior”, confirmó.

“Cuando las sacaron hubo mucha más producción de trigo, maíz, más inversión, más empleo, más fletes de camión, y más movimiento. De hecho, las retenciones no existen en ningún lugar del mundo, ni siquiera China las tiene, que es un país comunista”, indicó.

“Milei fue el que primero se manifestó en contra, pero hubo muchas palabras y pocos hechos. Nosotros entendemos que las retenciones no se pueden sacar de un día para el otro, pero por lo menos que te tracen una ruta, para que el productor tenga previsibilidad, que sepa qué va a pasar, y qué reglas va a tener”, opinó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Junín, Andrés Moutous, dijo a este diario que “hay un poco de ‘ver qué pasa’, y esperar cómo sigue, sobre todo el factor climático, que es hoy lo más determinante”.

El productor “ha ido vendiendo en función y a medida que ha ido necesitando, como siempre, no hay una especulación, ni mucho menos. Los precios de los commodities hoy no son muy buenos y el que tiene algo de cereal guardado por ahí trata de esperar un poco de precios, más que nada”, manifestó.

“Hoy lo más determinante es el clima, esperar que llueva y que se normalice un poco la situación. Con respecto a las retenciones sucede como siempre, estamos esperando que empiecen a bajar, aunque sea gradualmente, y sería una buena señal”, concluyó.

Campaña

Más allá de los deseos, la realidad es otra. El ciclo agrícola 2024/25 exhibe una campaña de trigo iniciada y varios desafíos de cara a la siembra gruesa. Los modelos climáticos indican que para lo que resta del año el pronóstico será Niña y si las lluvias son escasas las complejidades pueden llegar a ser asfixiantes: en cuanto a la humedad en suelo no sobra nada en el este y en la franja oeste de la región centro hay signos de sequía. Los precios internacionales no acompañan y tensan la cuerda al máximo, porque en campo alquilado -incluso en soja- los números no cierran.

El humor de los productores ya no es el mismo que en diciembre de 2023 y tranquera adentro, cada vez más se escuchan frases vinculadas a la desazón y la falta de credibilidad en el Gobierno, palabras que por ahora no resuenan porque ganan la ilusión y el creer que esta gestión es la última esperanza que le queda al campo para que le quiten la presión tributaria en el momento en que más lo necesita.