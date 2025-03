El Senado define las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

El derrotero de los pliegos de los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo podría definirse el próximo jueves 3 de abril en el Senado. Sesión a la que el oficialismo llega sin los dos tercios necesarios para aprobar las candidaturas y trabaja a contrarreloj para no salir derrotado en la Cámara alta.

Una de las propuestas que barajaron los libertarios en la previa a la sesión era no dar el quorum, idea que hasta el último viernes parecía la única solución, pero que a medida que pasaron los días fue descartada.

Pese a los pedidos de la oposición dialoguista y el consejo de los legisladores radicales de bajar los pliegos de los jueces para destrabar la discusión, desde el Ejecutivo decidieron seguir al frente con su plan. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, subió la apuesta al expresar que “ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año. Lijo no ha asumido. Veremos qué hace. Mansilla puede seguir en su cargo constitucionalmente”.

Un dato que no se debe perder de vista es que, en la sesión del jueves, el Senado no solo debatirá los pliegos con las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, sino que también se evaluará el decreto por el que fueron nombrados.

Si bien la Cámara alta puede rechazar esto, el decreto firmado por el presidente Javier Milei no requiere de la aprobación del Congreso.

Ante este escenario, tanto en el peronismo como desde el sector dialoguista sostienen que García Mansilla debería dejar su cargo en la Corte si así lo definiese el Senado

El peronismo, atento a la fuga de votos

A pesar de que el oficialismo no cuente con la mayoría necesaria, desde la oposición no se encuentran tranquilos. En la previa, el peronismo vela porque no se le fuguen ciertos votos.

Es que en este momento, el jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria oscila entre dos pedidos bien marcados: por un lado, el de Cristina Kirchner de ir contra ambos pliegos y, por el otro, la postura del gobernador formoseño Gildo Insfrán (su jefe político), quien coquetea con la posibilidad de acompañar la nominación de Ariel Lijo.

Ante este panorama, la senadora cristinista Juliana Di Tullio ratificó la postura del espacio de rechazar las designaciones.