Cristina aprieta, pero por ahora no ahorca

Axel Kicillof se mira al espejo y teme que se le aparezca reflejada la imagen de un dirigente que supo aceptar desaires y destratos del kirchnerismo al extremo de lo tolerable, sostenido en el argumento de que el objetivo último de resistir lo llevaría irremediablemente a la Casa Rosada. El Gobernador recuerda ese derrotero reciente de Daniel Scioli y por ahora aguanta desafiante el lanzamiento de los misiles disparados desde el Instituto Patria, el centro de operaciones de Cristina Kirchner.

Su estrategia pasa por forzar la negociación con la ex presidenta blandiendo un arma poderosa: la posibilidad de separar las elecciones en la Provincia de las nacionales de octubre. Kicillof se mueve en esa cancha embarrada con esa carta brava que el kirchnerismo le acaba de poner en discusión cuando presentó un proyecto en el Senado para que los comicios sean simultáneos.

Las conversaciones en busca de sintetizar una posición que se habían iniciado la semana pasada entre dos representantes de cada espacio (kicillofismo, kirchnerismo y massismo), quedaron en stand by. Las versiones respecto del origen de ese freno difieren según el interlocutor. La Cámpora estalló cuando, supuestamente, uno de los negociadores del Gobernador habría lanzado en esa mesa que la decisión de desdoblar, contra los deseos de Cristina Kirchner, estaba tomada. Al otro día apareció aquel proyecto en el Senado anudado con dinamita política.

Cerca de Kicillof niegan que haya existido aquella definición. “Ellos rompieron todo con lo que hicieron en el Senado”, retrucan. El caso es que la tensión va en aumento, la negociación quedó frenada y no tiene fecha de reanudación.

En el entorno del Gobernador rechazan que la semana que arranca sea crucial respecto de una decisión sobre el desdoblamiento por el que presionan intendentes peronistas y de otros signos políticos. La versión de que podría precipitarse el dictado de un decreto convocando a elecciones desdobladas, se robusteció cuando se confirmó que la Legislatura no votará en lo inmediato la ley de suspensión de las PASO que reclama Kicillof. Podría haber apenas un gesto en Diputados, pero el Senado ni siquiera está convocado.

“Tenemos tiempo para llamar”, señalan en la Gobernación, donde apuestan a que las negociaciones con el kirchnerismo se reanuden, aun cuando reconocen que se ha profundizado el clima de beligerancia política. “No vamos a ser nosotros los que rompamos”, aclaran como abriendo la puerta a una posibilidad de la que se habla desde hace semanas: que el sector de Kicillof y el de Cristina Kirchner pudieran ir a elecciones con frentes electorales distintos.

El Gobernador parece dispuesto a resistir aquellos embates. “Para nosotros no es tan importe el reparto en las listas, si tenemos un legislador más o menos, que el hecho de que se nos reconozca el lugar que nos hemos ganado, que seamos parte de las decisiones sobre la estrategia electoral”, dicen en despachos oficiales. “Pero no nos quieren dar ese lugar y quedó claro con el proyecto que presentaron en el Senado”, añaden, al que interpretan como un “apriete”. ¿Será así o el kirchnerismo piensa acelerar? Acaso una señal en ese sentido sea la reunión que uno de los senadores peronistas que no firmó el proyecto mantendrá por estos días con Cristina. En el ida y vuelta, el Gobernador no se quedó atrás e hizo difundir una carta con el apoyo de 44 intendentes que le piden que desdoble.

La imagen de Scioli, se cruza una vez más. “En todas las provincias el gobernador tiene un rol central en las definiciones electorales, no nos quieren ceder ese lugar. Axel no puede ser un felpudo”, completan en la Gobernación.

Esa pulseada sin resolver dibuja otros escenarios. La posibilidad de que las Primarias queden en pie en la Provincia, prisioneras de la pelea política en el peronismo, ya no se descarta. Kicillof presiona para suspenderlas y en su entorno creen que la demora en aprobar la ley tiene que ver una decisión del kirchnerismo de poner en escena un elemento más para evitar el desdoblamiento.

En el Ejecutivo no creen conveniente llamar tres veces a votar a los bonaerenses (Primarias, generales bonaerenses adelantadas y generales nacionales de octubre) por el enojo social que produciría. Pero en este escenario de crispación interna hay quienes señalan que no sería una situación inusual. “En 2015, los porteños tuvieron que ir a votar seis veces”, recuerdan.