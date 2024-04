Las Pascuas estuvieron lejos de colmar las expectativas de los comerciantes

Las ventas en Semana Santa no fueron las esperadas para los comercios juninenses. En tal sentido, un informe elaborado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín indicó que el 85% de los comerciantes reconoció que las ventas estuvieron por debajo de las expectativas.

Asimismo, el informe destacó que el ticket promedio fue de $12.500 y que el medio de pago elegido fueron, principalmente, las tarjetas con promociones especiales. Al respecto, la Sociedad Comercio e Industria también destacó que “muchos comercios, ofrecieron 50% en los precios por unidad o promociones de 2x1” y que “el público en general centró su compra principalmente en el precio, más que en la marca o el tamaño de los productos”.

Entre las razones por las bajas ventas, el informe mencionó, entre otras, la época del año. “Marzo es un mes largo de transitar para las economías particulares dado que, además de continuar a meses vacacionales como enero y febrero, inicia con un alto costo por el armado de kit de útiles e indumentaria escolar. Como agregado a lo anteriormente mencionado, la fecha de pascua es justo en los últimos días del mes, con lo que ello significa en términos de administración de dinero”, manifestó la entidad.

A nivel nacional

En la misma línea, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) ya indicó que las ventas de huevos de Pascua "corren un 12% por debajo del nivel registrado el año pasado para esta época". Es así que la gran mayoría de los supermercados ofrecieron descuentos que llegaron al 80% en la segunda unidad o incluso, en algunos casos, 2x1.

En tanto desde la Federación de Almaceneros advirtieron que los pequeños comercios de cercanía directamente no ofrecen huevos de Pascua en sus góndolas porque no poseen la capacidad que tienen los grandes supermercados de lanzar esta clase de promociones sin ir a pérdida.

"En los últimos días antes de Pascua los grandes supermercados los terminan regalando con un 2x1 o fuertes descuentos en la segunda unidad y nosotros no podemos hacerlo, porque si no terminamos perdiendo. Ante este formato decidimos no ofrecerlos más", explicó Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros.

La consultora Focus Market, del economista Damián Di Pace, advirtió la semana pasada que existe una fuerte distorsión en los precios de los huevos de Pascua con respecto a los del año pasado.

“Los huevos de Pascua se ven afectados por los precios mundiales del cacao, que se incrementó hasta 3 veces en los últimos 2 años. El precio internacional del cacao tiene su precio más elevado en los últimos 47 años, pasando de 2.000 a casi 7.000 dólares la tonelada. Costa de Marfil y Ghana concentran 50% de la producción mundial de cacao y por efecto del Niño han disminuido su producción. A su vez, en nuestro país el azúcar también ha tenido un aumento más que considerable, lo que afecta al valor del producto final”, explicó Di Pace.