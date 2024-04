Afirman que el plazo de recuperación de caudal de la Laguna de Gómez “es incierto”

EXTENSA SEQUÍA

Lo aseguró el ingeniero Alejandro Signorelli, jefe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Junín. Además señaló que la situación no ha cambiado ya que las lluvias no son suficientes, y hasta que no se llene la cuenca de los canales que abastecen a la laguna, no llegará el agua.