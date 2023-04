Chami largó primero a caminar los barrios: “Los vecinos se sienten abandonados”

El precandidato a intendente de Junín por el espacio de Patricia Bullrich Luis Chami intensificó las recorridas por los barrios, metido de lleno en la campaña rumbo a las elecciones. De hecho, esta semana visitó distintos puntos de la ciudad y localidades para charlar con los vecinos.

"Pude visitar diferentes barrios y localidades para charlar con los vecinos sobre las problemáticas que están atravesando en este momento y me quedé preocupado y con ganas de ocuparme de las mismas, los temas que más resuenan son la seguridad y que los vecinos se sienten abandonados, sienten que el municipio no los atiende como debería y el rol de los funcionarios es brindarse al vecino que es quien paga sus sueldos", afirmó el ex funcionario municipal.

Más adelante en la charla, Chami marcó su postura: "Realmente me duele y es muy triste ver la realidad en algunos lugares, donde aquello que se había construido, en pocos meses se vio desatendido y se está destruyendo. Esto me impulsa a querer volver a trabajar por y para el vecino, junto a los vecinos es el camino no hay otra".

Una tensa espera

Un dirigente del círculo íntimo de Chami confió a Democracia que sigue abierta la posibilidad de sumarse como precandidato al sector de Javier Milei, ua propuesta que, por el momento, Chami rechaza, a la espera de las definiciones en Pro, que ya tiene al menos cuatro precandidatos locales, un escenario que, para la mayoría, es "insostenible" y caería por su propio peso.

Con todo, Chami teme que un acuerdo de cúpulas lo deje afuera de la contienda electoral, sobre todo porque uno de los eventuales precandidatos a intendente sería el actual jefe comunal, Pablo Petrecca. En este esquema, el chamismo mantiene abierta la posibilidad de presentarse o bien por la lista de los libertarios o con una boleta vecinalista.