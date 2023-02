“Nuestro espacio local seguramente tendrá candidatos” propios, manifestó Berestein

-¿El Frente Renovador tendrá candidatos propios en Junín?

-El Frente Renovador en Junín cuenta con un equipo enorme, con mujeres y hombres con un alto nivel de compromiso con la ciudad y con larga experiencia en la planificación e implementación de políticas públicas. En cada rol que ocupamos, ya sea en los distintos organismos del Estado, en el Concejo Deliberante o en la Cámara de Diputados, lo hacemos con mucha responsabilidad y sensibilidad, priorizando siempre el desarrollo de Junín, para que mejore la calidad de vida de los juninenses, esa es la identidad que nos transmitió Mario (Meoni) durante tantos años. Si bien todavía falta mucho para que haya definiciones, nuestro espacio local seguramente tendrá candidatas y candidatos que competirán en las próximas elecciones, como siempre.

-¿Cómo ve la gestión de Sergio Massa al frente de Economía?

-Luego del fracaso estrepitoso de Macri, que dejó una herencia de deuda, inflación y recesión, luego de la pandemia mundial, y luego de la crisis energética, que deriva de la guerra entre Rusia y Ucrania, la tarea de Sergio para estabilizar la economía ha sido titánica. Logró fortalecer las reservas, controlar el gasto, recuperó la confianza de los mercados internacionales y el diálogo con todos los sectores productivos de la Argentina. Claramente Sergio es la última oportunidad que tiene el país, y es un orgullo para nosotros que lo vemos estudiar y trabajar incansablemente desde hace años, para estar preparado para ser útil al país. Este es su momento y nuestra tarea es acompañarlo desde el lugar que nos toque.

-¿Cree que Cristina está “proscripta”?

-No hay nadie proscripto en la Argentina, lo que sí es preocupante es el rol de muchos funcionarios de la Justicia que, en las sombras, trafican influencias y realizan operaciones que son funcionales a una parte de la política. Me preocupa que se pone el foco en la candidatura de Cristina, quien ya se ha manifestado al respecto, pero nadie le pregunta a Macri y su equipo cuál es su responsabilidad en estos hechos institucionalmente graves en los que participan empresarios, jueces y fiscales manipulando la justicia a su gusto, subestimando completamente la democracia. Eso me preocupa.

-Hay un debate por la obra pública en Junín.

-Las únicas obras que se hacen en Junín son las que financia la Nación y la Provincia. Lo que no sabemos es dónde están los 4.000.000.000 del presupuesto municipal del año pasado, y dónde se van a invertir los más de 7 mil millones de este año. El gobierno provincial está arreglando las escuelas, reparando el espigón, haciendo conexiones de agua, cloaca y cordón cuneta, y este año realizará una nueva unidad sanitaria en el barrio San Cayetano, entre otras obras. El Gobierno nacional, está haciendo la nueva la estación de trenes, la nueva secretaria de Salud, las 149 vivienda del Procrear, un espacio de primera infancia y la recuperación de los Talleres Ferroviarios entre tantas otras cosas. En cuanto a la obra del paso bajo nivel, ya está listo el puente peatonal, y entregado al municipio, que no sabemos porqué no lo habilita, y próximamente se comenzarán a instalar los pilotes de la estructura que sostendrá las vías sobre calle Rivadavia. Por otra parte, la paralización de la terminal de ómnibus es producto de la falta de gestión de la municipalidad.

Insisto en que las únicas obras que podemos ver en la ciudad provienen de la gestión de los dirigentes del Frente de Todos, ante los gobiernos provincial y nacional. Sería importante saber qué se hace con el presupuesto multimillonario que proviene de las tasas de los juninenses y administra el Intendente.