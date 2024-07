Subsidios de electricidad y gas: la OMIC atiende entre 40 y 50 personas por día

Luego de la quita de los subsidios en las tarifas de luz y gas a los sectores bajos y medios, desde el Gobierno Nacional recomendaron volver a inscribirse y mantenerse en alguna de las categorías de usuarios con accesos a beneficios en las boletas para hacer frente al impacto de las subas.

Cerca de 2 millones de hogares en el país, con la denominada tarifa social, tienen hasta el 4 de agosto para volver a anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y poder mantener los subsidios en sus facturas y no pagar más cara la energía.

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba), llamó a los usuarios del segmento de Tarifa Social -pero que nunca hicieron el trámite en Nación-, a que se inscriban antes del 4 de agosto. Desde Oceba impulsan también a los usuarios domiciliarios que deseen contar con los subsidios a la energía de jurisdicción nacional y ser incluidos en las categorías N2 y N3 para que se inscriban en el registro.

La titular de la Oficina de Defensa del Consumidor de Junín, Alejandra Tomasone, confirmó que reciben entre 40 y 50 consultas diarias por el subsidio.

Atención en la OMIC

“Solo por el subsidio, se atienden entre 40 y 50 personas por día. Empezamos desde la semana pasada a dar turnos por la página, pero la gente viene a consultar. A algunas tenemos que hacerles la inscripción y a otras no, porque ya están inscriptas”, destacó Tomasone.

Lo que se debe aclarar, según la funcionaria “es que quienes se tienen que inscribir son aquellos que tengan tarifa social o algún subsidio provincial porque esos pueden en algún momento llegar a retirarse” detalló.

“En cuanto a los subsidios del RASE, uno tiene que estar inscripto, que es lo que se realizó en 2022. Quienes ya están inscriptos, si no modificaron domicilio ni estado patrimonial no tienen que volver a inscribirse. Los que si se tienen que inscribir es tarifa social y aquellos que no se hayan inscripto en 2022”.

La titular de la OMIC explicó que “es tarifa de luz y gas también, porque aunque se haya notificado, al cargar el subsidio se carga por los dos servicios. Si no se cargan ambos pueden quedar afuera del subsidio”. Quienes se acerquen a la oficina deben hacerlo con su DNI, CUIL, recibo de haberes, factura de luz y gas, y los datos de los convivientes, con su DNI y CUIL también.

Usuarios de Junín

Pablo Torres, presidente de Gas Junín, oportunamente consultado explicó que había 286 usuarios de servicio de gas natural que debían reempadronarse.

Sin dudas resulta una cifra menor respecto de los casi 30 mil usuarios del servicio de gas, pero no menos importante, por lo que la empresa envió notificaciones para que puedan mantener los beneficios. Esto corresponde a la tarifa social -usuarios categoría N2-, y respecto de la Zona Fría no hay cambios.

La segmentación consta de tres grupos de usuarios residenciales: N1: ingresos altos, N2: ingresos bajos y N3: ingresos medios. Los registrados como N2 -ingresos bajos- mantendrán un esquema de subsidio para consumos que no excedan los 350 Kwh/mes (kilowatt hora mes). Si se supera, se abonará la tarifa plena.

Los registrados como N3 -ingresos medios- mantienen el subsidio para los primeros 250 Kwh/mes de consumo (todo consumo superior a los 250 Kwh pagará tarifa plena). Además, los usuarios sin gas natural, registrados como N2, mantienen el subsidio para los primeros 700 kw/mes, el excedente de 150 kw/mes será a tarifa plana y cargo fijo será sin subsidio hasta el 31/08/2024.

Tomasone reiteró que “en el caso de no inscribirse, el usuario queda automáticamente en la categoría de ingresos altos”.