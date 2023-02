Ya se viven "Las Noches de los Museos" en Junín

La Dirección de Cultura del Gobierno de Junín dio inicio a una nueva presentación de de "Las Noches de los Museos", una iniciativa que tiene como propósito fundamental abrir los espacios culturales municipales, con diferentes propuestas artísticas e interactivas para que los vecinos disfruten y conozcan nuestros museos.

Las jornadas que incluyen música, artes plásticas y visuales, gastronomía y muchas sorpresas para el disfrute de vecinos y turistas continuarán con la grilla de presentaciones el sábado 25 a partir de las 19 en el MUMPA y de las 20 en el MACA.

Al respecto, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, expresó: “Las expectativas son siempre enormes porque hay mucho trabajo y corazón y mucha apuesta por la diversidad de artistas que tiene Junín, y por encontrar cierta identidad que cada museo tiene, que los artistas puedan representar de alguna manera el público que sigue cada uno de ellos, sabemos que a cada vecino le gusta más uno que otro”.

“Esto es una fiesta, una celebración de la cultura que sabemos que no solo es un número artístico, sino encontrarse con otras personas, comer, compartir, la costumbre también es cultura. La intención de todo es abrir un museo que es un patrimonio de toda la comunidad en un horario distinto como para que se puedan apropiar de ellos diferentes personas y que lo sientan como pertenencia”, afirmó.

Seguidamente, la funcionaria sostuvo que “además de la celebración de que artistas juninenses participen de la jornada, la idea fue apostar a la diversidad como venimos haciendo hace un tiempo, desde música, danza, teatro, vuelve a abrirse la biblioteca municipal y la intención es que siga; esperamos que toda la comunidad juninense lo disfrute, porque es para ellos”.

Por su parte, la artista juninense Agustina Arregui, representó “Un viaje en el tiempo” y contó: “Me convocaron para hacer un número en relación de la historia del ferrocarril, de la inmigración y con un poco de humor fue mutando en el tiempo en el proceso creativo de lo que mostré con mi payasa a la escena”. Haciendo referencia a la propuesta, explicó que “es la historia de una mujer inmigrante que llega en 1900 en busca de perseguir su sueño, que es ser maquinista, y se encuentra con obstáculos en el camino, que sortea con el objetivo de por fin lograr su cometido”.

“El arte es fundamental para las personas, así como comemos, respiramos y vamos a trabajar, también necesitamos esa cuota creativa para mantener el alma y el espíritu encendido. Si no hay arte, si no se ve, no es una posibilidad para el día de mañana, por eso la idea es que se multiplique este arte milenario, estas artes que en la humanidad existen”, destacó Arregui.

A su vez, valoró el apoyo del Gobierno de Junín y afirmó: “Es fundamental para que esto se replique en otras experiencias, para que quienes apostamos a ser artistas en este momento tan complejo tengamos un acompañamiento porque sabemos lo difícil que está y ser artista es muy inestable, ojalá pase cada vez más y nos inviten a crear, no solo a presentar nuestros espectáculos, sino a crear; a mí me pasó esta vez, es un desafío súper enriquecedor y que potencia”.

Para finalizar, Carlos, vecino juninense que participó junto a su familia de la jornada artística, opinó: “La verdad que la propuesta es muy buena, el año pasado también asistimos a la puesta de ‘La Noche de los Museos’ y creo que es excelente, porque trae a los ciudadanos a una recorrida de algunos lugares que muchos no conocen y eso es maravilloso”.

Sábado 25

MACA

De 20 a 0 - Carrito “¿Dónde está mi hamburguesa?”

20 - DJ Bruno Corbanini.

20.30 - Urban Boys Crew// San Francisco Krew. Graffiti.

21:30 - Freestyle, beatbox, breakdance, a cargo de Darío Felipín. “Arrimate Junín”, Enzo Ledezma y Nacho Morán.

22.30 - Fr4no + full banda.

MUMPA, de 19 a 23

Visitas guiadas, presentación de nuevas piezas.

“Pampatherium”, experiencia audiovisual Eduardo Díaz y Daniel Boh.

Domingo 26

MUMA (calle)

20.30 - Amandarí, música.

Toda la noche producción artística en vivo y Feria de Pequeño Formato; construcción de mural en vivo, a cargo de Débora Luna.

22 - Milagros Meres y Juani Cirulli, danza folklórica.

22.30 - Noesmoscada. Música.

Tono Local

21.30, “Soy arte”. Pintura en vivo a cargo de Luciana Bianco con música en vivo a cargo de Mailen Larranaga. Producción de cerámica en vivo en torno alfarero por Agustina Pratti.

Biblioteca Municipal

20.30 - Apertura.

21 - Visita guiada por la Biblioteca.

Historia de Junín. Exposición de fondo bibliográfico sobre la historia de nuestra ciudad, recortes periodísticos, etc.

Además, se dispondrá de una cartelera para que las personas participen con la siguiente consigna: “¿Qué te gustaría conocer de nuestra ciudad o recordar? Empezamos nosotros sabías que.... colocar la información”.

Rincón infantil: un espacio para que los más pequeños puedan jugar y pintar.

Mes del amor en la biblioteca: mesa de libros recomendados por parte del personal bibliotecario, en base a la consigna de amor en todas sus facetas, para que los presentes se sigan enamorando y eligiendo historias de amor: ya sea de pareja, amistad, familia, etc.

21-30 - Dúo Cieri-Del Pozo. Dúo de piano y bandoneón, intérpretes del abanico estilístico del tango a lo largo del tiempo. Abarcan compositores como Gardel, Troilo, D´Arienzo, Salgan, Mores, Di Sarli, Pugliese, entre otros.