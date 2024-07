Una famosa influencer de motos pierde la vida en un accidente de tránsito

Una influencer de motociclismo apodada "la motociclista más linda de Rusia" y conocida por millones de fans como 'MotoTanya', murió en un accidente de tránsito en el oeste de Turquía . Según una versión de lo ocurrido, chocó con otro motociclista; según otra, con un camión. La Policía turca sigue investigando los hechos.

En el momento del accidente, Tatiana Ozolina, de 38 años, viajaba con otros dos motociclistas por una ruta cerca de Milas, a medio camino entre la capital de la provincia de Mugla y la popular localidad costera de Bodrum. Un amigo de la influencer dijo que llevaba el equipo completo, pero se le salió el casco, por lo que sufrió graves heridas y murió en el acto. Su familia y su hijo de 13 años se manifestaron "en shock" ante la noticia conocida ayer lunes 22 de julio.

Poco antes del accidente, la influencer, que contaba con un total de unos siete millones de seguidores en las redes sociales, había intentado salir de Turquía con destino a Grecia, pero su moto no fue autorizada a pasar por la frontera. Su última publicación en todas las plataformas fue un breve clip desde la frontera greco-turca en el que lamentaba lo sucedido.

"Me decepcionó no haber tenido la oportunidad de viajar también por Europa, pero no demasiado, ya que sabía que podía darse una situación así. Así que sigo adelante, a la conquista de la bella, cálida y hospitalaria Turquía", escribió entonces.

Durante dos años consecutivos, Ozolina recibió el premio KickStarter, el galardón más prestigioso del mundo del motociclismo ruso, en las categorías de 'Motorblogger del Año' y 'Travel Blogger del Año'.

Una motociclista que era conocida por realizar acrobacias murió en un terrible accidente de tránsito en Rusia. La intrépida joven también era una estrella en Instagram.

El caso de Ozolina recordó a muchos el de Olga Pronina quien en agosto de 2017, con 40 años, perdió el control de su moto y se estrelló contra una valla en la ciudad de Vladivostok, en la región de Primorsky Krai, en el sureste de Rusia.

Pronina también era una estrella en Instagram debido a sus trucos en su BMW S1000RR y los trajes atrevidos que usaba para lucir su espectacular figura. Sus amigos dijeron que era un piloto experimentado que corría a velocidades altas. Pero esa osadía le costó la vida. Era conocida como "la reina de las motocicletas de Instagram".