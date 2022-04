Para Berestein, son “un método de recaudación”

En diálogo con Democracia, el dirigente del Frente Renovador de Junín Maximiliano Berestein se refirió a la instalación de una decena de nuevas cámaras de fotomultas en distintos sectores y cuestionó el carácter “recaudatorio” de la medida.

“El ordenamiento del tránsito es una de las grandes deudas de esta gestión municipal, y el aumento del control seguramente es una de las medidas que generarían más orden. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para hacer del error y la falta de educación, un método de recaudación”, señaló el dirigente meonista.

Y agregó: “Está comprobado que la educación y las campañas de concientización tienen mucho más impacto que las medidas de sanción con fines recaudatorios. Es preferible trabajar en la prevención y no en el hecho consumado. Sin embargo, creo que todas las propuestas son válidas, pero es necesario discutirlas con amplitud, no me parece correcto que los juninenses nos enteremos de este tipo de acciones cuando ya están todas las cámaras colocadas en la ciudad”.

Consejo Económico y Social

“Este es uno de los temas que se deberían debatir en el Consejo Económico y Social, con la participación de todos los sectores de la ciudad. Es necesario comenzar a generar consensos que nos permitan a los juninenses ponernos de acuerdo alrededor de las acciones que debemos llevar adelante en materia de crecimiento y desarrollo de la ciudad”, cerró.

