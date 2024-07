La dolorosa declaración de Elon Musk por el cambio de sexo de uno de sus hijos

Elon Musk afirmó que uno de sus hijos fue figurativamente "asesinado" por "el virus de la mente 'woke'" después de que le engañaran para que diera su consentimiento para que el menor empezara a tomar bloqueadores hormonales que favorecieron -finalmente- su cambio de sexo.

En una entrevista con el psicólogo clínico Jordan Peterson, publicada en el medio Daily Wire, el magnate dio su opinión sobre los médicos que realizan procedimientos de cambio de sexo en niños, una práctica que tanto Musk como Peterson describieron como "increíblemente malvada".

El director general de Tesla y SpaceX habló sobre su experiencia personal con su hijo Xavier, que ahora se hace llamar Vivian Jenna Wilson, quien se sometió a un tratamiento de reasignación de sexo hace unos años. "Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores", dijo Musk. "Esto fue realmente antes de que yo tuviera ninguna comprensión de lo que estaba pasando, y estaba el covid-19 en marcha, así que había mucha confusión y me dijeron que [mi hijo] podría suicidarse", señaló.

La cultura Woke (vocabloe en inglés que signfica "despierto") es un término originado en los Estados Unidos que inicialmente se usaba para referirse a quienes se enfrentan o se mantienen alerta frente al racismo. Pero posteriormente llegó a abarcar a la actitud de "toma de conciencia" de otras cuestiones de desigualdad social, por ejemplo, en relación con el género y la orientación sexual.

Un cuestionado movimiento progresista

Desde finales de la década de 2010, también se ha utilizado como un término general para los movimientos políticos progresistas o de izquierda y perspectivas que alegan enfatizar la política identitaria de las personas LGBT, de la comunidad negra y de las mujeres.

Musk se mostró justamente la semana pasada airado con este tipo de actitudes que propician o favorecen la aceptación de identidades sexuales contrarias a las naturales a niños. No solo eso: también se crean con ese fin legislaciones que ​quitan autoridad a los padres sobre cuál es la conducta que creen más apropiada para sus hijos. Por este motivo, decidió mudar sedes de sus empresas en Estados Unidos desde California al estado de Texas.

En relación al caso de su hijo, el propietario de la red social X destacó que el proceso se realiza a niños "que están muy por debajo de la edad de consentimiento", por lo que está de acuerdo con Peterson en que cualquiera que promueva esta práctica debería ir a la cárcel.

"Me engañaron para hacer esto y no me explicaron que los bloqueadores de pubertad son sólo medicamentos de esterilización", indicó. "Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman 'deadnaming' (práctica de llamar por el nombre de nacimiento a una persona transgénero sin su consentimiento) por una razón. La razón por la que lo llaman 'deadnaming' es porque tu hijo está muerto", destacó.

Como resultado de todos estos acontecimientos Musk afirmó que se ha embarcado en una misión: "Juré destruir el virus de la mente 'woke'. Y estamos logrando algunos avances", indicó.