La Comunidad Asperger organizará el III Congreso Nacional en Junín

La Comunidad Asperger de Junín está organizando el III Congreso Nacional, que tendrá lugar en el Auditorio del Bicentenario en la Unnoba, el 22 y 23 de octubre.

El mismo abordará como tema principal el autismo en dos jornadas completas desde las 8.30 hasta las 17 aproximadamente, con la participación de profesionales de la Región y de Buenos Aires.

En una entrevista con TeleJunín Noticias, una de las organizadoras, Valeria Dimarco, de la Comunidad Asperger Junín, destacó que “es la primera vez que hacemos dos jornadas y que participan tantos profesionales”.

Luego, informó que: “la verdad es que es muy interesante porque, además de ser para los expertos, va a estar dirigido a las familias. Poder tener una capacitación tan cerca y a la vez accesible es muy importante para la ciudad”.

Al respecto, Dimarco resaltó: “Hay lugares disponibles, pero quienes quieran participar deberán reservar con anticipación. Tuvimos mucha repercusión en la zona, incluso sabemos que asistirán vecinos de la Región, eso nos sorprendió mucho”.

“Les recomendamos a los vecinos de Junín que están esperando para inscribirse que lo hagan cuánto antes debido a la gran demanda”, destacó la organizadora.

Congreso

“Van a participar profesionales de renombre, capacitados en el Autismo, como Eduardo Sotelo, profesor de educación física y Matías Cadaveira, psicólogo”, indicó Dimarco.

Luego, agregó: “También nos acompañará Casa Abanico de Buenos Aires, que es una institución donde se brindan servicios y programas para promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas con autismo. El programa que presentamos en esta jornada de disertantes es muy amplio”.

Historia de vida

Valeria Dimarco tiene un hijo de 10 años diagnosticado con autismo y forma parte de la Comunidad Asperger. “Mi hijo, fue diagnosticado a los dos años con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) que está dentro del autismo”, comentó.

“Nosotros tuvimos suerte que, para ese entonces, ya había muchos más conocimientos sobre el tema, entonces la detección fue temprana”, resaltó. Luego, agregó: “Lo que yo noté en primera instancia es que él no hablaba y eso fue lo que me alarmó. También, las conductas repetitivas, la falta de juego simbólico, esto es por ejemplo: jugar con un auto, pero no a que ande, sino jugar a apilarlo o a ponerlos en fila”.

El primer llamado de atención fue desde el jardín maternal y comenzó con las consultas médicas hasta dar con el diagnóstico. “Por eso consideramos tan importante esta capacitación no solo para las familias y los profesionales, sino también para los docentes que están en contacto con los chicos puedan seguir ayudando en la detección, que hace que se comience tempranamente con un tratamiento y así los avances son mejores”, finalizó la organizadora.