Con doble fecha se presenta 76x3, en confitería Picasso

Luego de agotar las reservas para el jueves 15 del corriente, 76x3 sumó una nueva fecha para el día miércoles 14 de septiembre. El show será en Picasso Bar, situado en Avenida San Martín 253, donde los músicos presentarán tres corrientes musicales diferentes, tango, folklore y melódico.

El cantor Marcelo Biondini, dialogó con TeleJunín Noticias y destacó las expectativas para el evento. “La idea se le ocurrió a Claudio Jurado, y el evento se llama 76x3 porque los tres músicos que participamos tenemos 76 años”, indicó.

Luego, agregó: “Nacho Paz nos comentó que venía a la ciudad, así que decidimos juntarnos. Por suerte la primera fecha ya se llenó y tuvimos que agregar el miércoles. En el escenario vamos a presentar tres corrientes musicales diferentes, tango, folklore y melódico, además de varios temas en trío”.

Historia con la música

El cantor, en la entrevista, recordó cómo comenzó la historia de los tres con la música: “Nos conocemos de la secundaria y cuando éramos jóvenes estábamos en tres conjuntos diferentes”.

“Solíamos juntarnos en distintas peñas que se hacían en los clubes. Éramos adolescentes y, al ser compañeros de escuela, formar parte de diferentes grupos y concurrir a las peñas, vivimos años muy lindos cantando folklore”, resaltó.

Por otro lado, destacó: “Eso no significa que yo a la par no hiciera tango, aunque la primera vez que me subí a un escenario me presenté cantando folklore. Uno nunca deja de cantar, menos en las peñas de amigos”, finalizó el músico.