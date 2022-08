Para reducir gastos, la mayoría de los estudiantes comparte el alquiler en Junín

En un sondeo informal de Democracia, realizado en la puerta de las instituciones de educación superior de Junín, para conocer la opinión de los jóvenes a la hora de alquilar, la mayoría de los estudiantes consultados coincidió en que es más fácil y económico hospedarse en una pensión o compartir el alquiler, debido al incremento de los costos y las exigencias de las inmobiliarias.

En la puerta de la Unnoba este diario consultó a Lucia Sutera, de 18 años, oriunda de Chivilcoy, alumna de la carrera de Abogacía, quien afirmó que vivió en una pensión durante cuatro meses, hasta que finalmente encontró un departamento para alquilar. Al respecto, comentó: “No fue fácil conseguir un departamento, piden muchos requisitos y están muy caros. Tengo varios compañeros de la carrera que están alquilando de manera compartida”.

En la misma línea, Brisa Enrico (18), estudiante de Derecho, oriunda de Pergamino, contó que vive en una pensión, mientras busca un alquiler accesible.

Hoy se encuentra en una pensión compartiendo habitación con cinco chicas y también comparte con otras personas las zonas comunes, como el baño, cocina, comedor, etc. “Este es mi primer año, ahora que estoy segura de la carrera quiero alquilar algo para mí sola”, expresó.

Y agregó: “Está bastante complicado, sobre todo a mitad de año, porque está todo ocupado. Ahora estoy esperando para poder ver alguno, pero por el momento no consigo y los pocos que hay, están muy caros”.

En la misma vereda, en la puerta del Conservatorio de Música “Juan R. Pérez Cruz”, Nahuel Zanni, de Arenaza, está estudiando el profesorado de guitarra. El joven se encuentra viviendo en una pensión donde comparte la habitación con varios chicos y las zonas comunes, cocina, comedor, sala de estudio, baño, etc.

Viajar, otra opción

Enzo es de 9 de Julio y tiene 25 años, está estudiando el último año del profesorado de instrumento. Durante los primeros años de la carrera estuvo viviendo en Junín, tiene un departamento en la ciudad que ahora comparte con su hermana, pero como solo tiene que asistir a clases los miércoles, prefiere viajar. “A veces entre estar acá e ir y volver hay una diferencia, pero todo depende siempre del tiempo que tenga que estar en Junín. Cuando comencé la carrera, por una cuestión de gastos, compartía el alquiler con compañeros o con amigos de otras instituciones, ahora estoy con mi hermana que está estudiando acá”.

En concordancia, Sofía Mirosevich, que vive en Agustín Roca y tiene 21 años, está en el primer año del Profesorado de Inglés. “El tema del alquiler está bastante difícil, algunos de mis compañeros están en pensiones. En mi caso está bastante complicado para mudarme sola, por eso viajo”.

Luego resaltó que “en realidad, hoy me conviene más alquilar que viajar, por ejemplo: cuando viajo a Roca muy tarde, a la noche, el colectivo me deja en la entrada y tengo que caminar hasta mi casa. En un futuro me gustaría mudarme, pero primero tengo que conseguir un trabajo estable”.

Lautaro, oriundo de 9 de Julio, que estudia el Profesorado de Guitarra, señaló: “Estoy alquilando un departamento por inmobiliaria hace ya dos años. Ahora, me quiero cambiar, pero no hay opciones de alquiler”.