Preocupación en Morse por robos en el cementerio

Hace aproximadamente 15 días, el cementerio del pueblo de Morse sufrió el robo de materiales de bronce en 15 nichos. Jardineras y floreros fueron arrancados sin causar mayores daños.

Luego, en una segunda instancia, la víctima fue una bóveda de una familia muy importante de Morse que ya no reside en la zona, donde se sustrajeron candelabros, floreros y placas. Además, intentaron llevarse un crucifijo que está colocado en su puerta, el cual resultó imposible debido a su gran tamaño.

Según confirmó Democracia, la familia decidió donarlo a la iglesia para evitar futuros robos.

Al respecto, Matilde Calaza, delegada de la localidad explicó que ella misma fue la encargada de realizar la denuncia correspondiente y de comunicar a las distintas familias damnificadas los hechos ocurridos y cómo se había actuado. “Los ataúdes no fueron tocados, sólo se llevaron jardineras. Y en el caso de la bóveda, la puerta no fue forzada ni dañada. La cerradura está correcta por eso no se pueden tomar como hechos vandálicos”, afirmó.

En cuando a las medidas de seguridad reclamadas por los distintos vecinos, Carlos Silva, Director de Cementerios del Municipio explicó que: “En Morse es complicado el tema de las cámaras de seguridad porque el cementerio está en una zona muy descampada y no tenés conectividad. Ni quisiera tenés forma de llegar con fibra óptica”.

Asimismo, agregó “estamos evaluando la opción con una cerealera que está cerca, pero es difícil. Lo mismo con la presencia policial, no se puede disponer de su custodia las 24 horas, estos hechos fueron hechos aislados, no ocurren asiduamente”.