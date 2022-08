Escuela de Equinoterapia: piden a Provincia retomar actividades

En el predio de la Sociedad Rural de Junín, una de las instituciones que impulsa este programa junto al Municipio, la Unnoba y el GAD 10, se llevó a cabo una nueva reunión de trabajo para impulsar la reanudación de esta escuela, pero no se hicieron presentes las autoridades educativas provinciales. A pesar de las continuas gestiones por parte de la comunidad educativa local para retomar las actividades, la Escuela de Equinoterapia sigue sin funcionar en la actualidad por no contar con la autorización provincial correspondiente.

Cabe destacar que desde el Gobierno de Junín y el Consejo Escolar ya se realizaron las gestiones necesarias en su momento para garantizar el transporte de los chicos que concurren al programa.

Acerca de la situación que atraviesa esta institución, la Dra. Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno del Municipio manifestó: “La Equinoterapia nació como un proyecto y hoy ya es un hecho consumado, pero hoy lamentamos la actual situación de la escuela porque observamos un abandono total de las autoridades educativas provinciales, respectos de los niños con discapacidad que necesitan en forma urgente que se retomen las actividades correspondientes”. Luego, indicó: “Hoy tuvimos una reunión convocada por la comisión de Equinoterapia de la SRJ, fuimos todas las partes involucradas en el proyecto, pero no así las autoridades educativas provinciales, a pesar de que fueron debidamente notificadas”.

Seguidamente, la funcionaria recordó que “venimos insistiendo desde el mes de febrero junto al resto de las instituciones que integran el programa en que este proyecto debe retomarse de forma inmediata, tuvimos que trabajar muy fuerte con el Consejo Escolar para que esté el transporte público que los chicos precisan no solo para ir a Equinoterapia, sino que también a las escuelas propias; situación que se normalizó hace poco tiempo”.

“Cuando hoy están dadas todas las condiciones, donde cada una de las partes ya está lista para empezar con los compromisos asumidos y donde solo se precisa el ‘ok’ de la firma correspondiente a las autoridades provinciales, las mismas no se hacen presentes en las reuniones que mantenemos. Esto no es algo aislado, sino que se corresponde con una actitud despreciativa que venimos observando desde el mes de febrero y que perjudica considerablemente a estos chicos que precisan de esta escuela para mejorar sus calidades de vida”, afirmó De Miguel.

También la abogada puntualizó que “el proyecto de Equinoterapia nació desde el Gobierno de Junín, a instancias de la SRJ que lo propuso y con el apoyo total del intendente, comenzamos a trabajar sin problemas cuando era gobernadora María Eugenia Vidal y ahora nos vemos en esta situación. Creemos que esto no pasa por una cuestión política y tenemos la esperanza de que haya una pronta respuesta, tal como sucedió con la Dirección de Educación del Municipio con la que tuvimos que insistir por medio del Concejo Deliberante para que los talleres municipales se puedan brindar en escuelas primarias y secundarias”.

“No vimos una respuesta”

Por su parte, Silvia Bozzo, referente de la comisión de Equinoterapia de la SRJ expresó: “Empezamos con las gestiones mucho antes del inicio del ciclo lectivo escolar de este año y no vimos una respuesta acorde por parte de las autoridades provinciales, especialmente del área de Educación que es la parte más importante en esto. Si ya coordinamos con el Municipio, con la Unnoba, el Ejército, los caballos y todo lo necesario para que funcione el programa, pero no contamos con el actor principal, no podemos empezar”.

“Siempre tuvimos la buena predisposición de ir viendo continuamente cuándo podíamos empezar y en este momento lo que más sentimos es un abandono total de los chicos, porque nosotros solo somos quienes propiciamos este hermoso proyecto. Sentimos que este año Educación nos dio la espalda y eso es lamentable porque acá los más perjudicados son los chicos, a quienes este programa mejoraba muchísimo su calidad de vida”, agregó Bozzo.

Además, declaró que “llegamos al mes de septiembre prácticamente y no logramos que Educación de la provincia nos de una respuesta. Hoy mantuvimos una nueva reunión todos los actores involucrados, pero con la ausencia de Provincia, lo que nos hace sentir ignorados. Esto nos pone muy mal porque no podemos llevar adelante este proyecto que hasta ahora funcionaba de la mejor manera sin importar el gobierno de turno”.

